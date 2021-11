El verdadero talento, más allá de las apariencias

¿Cuántas veces hemos elegido a una persona con base en lo que parece y no tanto en lo que es capaz? Seguramente muchas. Más de lo que quisiéramos admitir.

Y es que ya sea consciente o inconscientemente, nos dejamos llevar por una serie de factores que nada tienen que ver con las necesidades específicas del puesto y la capacidad de cumplir los roles a desempeñar.

Por ejemplo, que un director sea alto y bien parecido, que “parezca director”. O que una ejecutiva de ventas sea delgada y guapa, pensando que probablemente por eso va a vender más.

Estos dos ejemplos resultan no sólo inocentes para la época que hoy vivimos, sino hasta absurdos considerando el daño que se genera hacia todas las partes involucradas.

Prueba de esto es que a 40% de las personas con discapacidad se les ha negado un trabajo debido a su condición.

Pensar que la palabra inclusivo significa “dar chance” o espacio en las organizaciones a que algunas personas tengan trabajo es la manera más miope de abordar una problemática que, sabiéndola manejar, no sólo generas valor hacia la comunidad, sino que obtienes enormes beneficios de toda índole para la organización, y sí, también para el negocio.

Y quise arrancar con dos ejemplos bobos porque sé que desde lo menos obvio se desprenden estos tan dañinos vicios en el proceso de reclutamiento de talento, al ser aceptados por la mayoría.

Sin embargo, esto llega a extremos mucho más profundos y complejos, como lo es por un lado el tema de las personas con discapacidades de algún tipo y, por otro, el machismo que impera en los corporativos y las empresas en general, donde en pleno siglo XXI les sigue temblando la mano para igualar las condiciones hacia las mujeres.

Pero este segundo tema prefiero tratarlo en otro momento, para darle el espacio que se merece.

Hoy quiero enfocarme en el tema de la inclusión laboral para las personas con discapacidad. En México viven más de 6.6 millones de personas con discapacidad y alrededor de 15 millones de personas con alguna limitante. Este grupo se enfrenta cada día a la discriminación simplemente por desconocimiento.

Lo primero que debemos aceptar es lo poco que sabemos y entendemos de la discapacidad, y cómo esta afecta o no, para bien o para mal, el desempeño de determinada función.

En los años que llevo trabajando en este tema, he visto de todo. Desde personas que no obtienen un puesto administrativo para el que están sobrados de talento, tan sólo porque las piernas no le funcionan, hasta personas con discapacidad visual que se convierten en el colaborador más valioso dentro de un call center de viajes.

Si algo nos enseñó la terrible pandemia es que una gran parte de los trabajos no sólo puedes hacerlos desde donde quieras, sino que lo único que están contratando es tu cerebro. No necesitas unas piernas fuertes y musculosas, a menos de que te contraten para jugar futbol. Por lo que, si eres gordo, flaco, alto, chaparro, feo, guapo, te falta un brazo, las dos piernas, en realidad no importa. Tampoco si eres una persona sorda o ciega.

Y lo mismo pasa para las tareas operativas, rutinarias o repetitivas, en las cuales alguien con síndrome de Down resulta a veces incluso mejor que una persona “normal”.

Entender esto se llama cultura. No entenderlo se llama necedad.

Cuando en su momento se acuñó el término “capacidades diferentes”, no lo entendí del todo.

Primeramente creí que tan sólo se trataba de evitar palabras o términos que ofendieran o discriminaran a las personas con esta condición, lo cual, por supuesto, está bien.

Pero conforme empecé a vivir en carne propia la inigualable experiencia de transformar las políticas a este respecto, y de conocer de cerca a maravillosos seres humanos con alguna discapacidad, me fui dando cuenta de que, efectivamente, son diferentes, pero casi siempre para bien.

Con lo asombroso que es nuestro cuerpo, en la mayoría de los casos, al no tener cierta función, esta se compensa de otras formas. De tal manera que solemos desarrollar otras capacidades que resultan muy superiores con respecto a las de otros seres humanos que no tuvieron dicha limitante.

El tema aquí es realmente entenderlo y estar dispuestos a hacernos cargo, cambiando radicalmente el lugar desde donde creo que muchos están, que es la lástima o la compasión, y no va por ahí.

Cambiemos la caridad por la conciencia.

Si realmente queremos transformar y mejorar la cultura de nuestras organizaciones, no lo podemos hacer poniendo un “curita” disfrazado de responsabilidad social.

Tenemos que hacerlo profundizando realmente en el tema, entendiéndolo a detalle y desde todos los ángulos posibles, que son muchos. Primero desde el lado humano, por supuesto.

Pero también desde el lado de negocio, de productividad, de ambiente laboral y de valor de la compañía.

Si hoy se contratara a toda la gente con algún tipo de discapacidad significaría el 3% del PIB. Y más allá de los números y de las empresas, si hoy todos pudiéramos dignificar nuestra existencia a través del desempeño de un buen trabajo, sin que nuestro aspecto sea un obstáculo, estaríamos construyendo un mundo mejor.

Existen diversas acciones que podemos poner en práctica para eliminar las barreras laborales y promover la igualdad de oportunidades y equidad de condiciones en la cultura y procesos de operación en nuestras empresas.

Para esto necesitamos un compromiso y una convicción por parte de toda persona que ocupe un puesto de liderazgo en las organizaciones, ya que la cultura de inclusión no debe depender únicamente de una persona.

Tenemos que sumar, compartir y aprender unos de otros para generar un cambio real y que se deje de hablar de inclusión laboral y se hable de trabajo digno para todas las personas.

Ya se ha logrado poco a poco despertar esta conciencia en nuestro querido México, pero falta mucho por hacer. No deberíamos parar hasta lograrlo.

Vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Televisa