Los territorios de las ciencias. Recelos, vilezas, disputas

La Universidad es un espacio de encuentro, de confrontación, de disputa. Todo eso, tomando distancia de ideas románticas o ingenuas. Puede haber un perfil dominante en ciertos momentos de la historia de las universidades, pero es muy difícil argumentar, y sostener, nociones sobre la uniformidad en el espacio universitario. Por ello, Hugo Casanova, colega de la UNAM, aludía a “la presencia de Luis Javier Garrido […] nominado como candidato a la rectoría de la UNAM […] La propuesta de Garrido…destacaba pues, además de su trayectoria académica y su papel crítico frente a las políticas de los gobiernos del neoliberalismo, era un reconocido asesor del CGH y constituía la prueba viva de un escenario radicalmente diferente al de ocho años atrás” (Casanova, La UNAM en los inicios del siglo XXI, La Jornada 11 de marzo 2021).

Múltiples sentidos y determinaciones coexisten en la Universidad. Si acercamos la mirada, trasladándonos del bosque a los árboles, allí se aprecia la acción de grupos académicos diversos, con intereses múltiples que se concretan en perfiles de revistas y comités editoriales que funcionan, muchas veces, como minorías compactas. A la par de esto, las comisiones dictaminadoras también representan la diversidad presente en las instituciones de educación superior. ¡Qué bueno que existen, con la presencia de pares académicos! Pero el reconocimiento de la existencia de intereses, el sentido de propósito que imprimen a sus acciones, es necesario visibilizar. Otro es el caso de posgrados -en ocasiones con conductas patrimonialistas-, de los nexos con grupos económicos, del relieve de ciertas instituciones, con su impacto específico en atravesar la capa de endogamia en algunas instituciones, o el acercamiento estratégico de universidades a las redes del Sistema Nacional de Investigadores. Como se discutía, con matices, en el Segundo Encuentro de la Red de Estudios Organizacionales de Latinoamérica (16 de marzo 2022), a propósito de la presencia del capital en las instituciones educativas, es decir, todo este ensamble presente en las universidades y centros de investigación, y como desafío para encarar desde los estudios organizacionales.

No hay sorpresas ni neutralidad en esta urdimbre. El conjunto de las definiciones apuntadas dejan ver el peso de la delimitación, de la división de tareas, de la subordinación de distintas esferas de lo social a los requerimientos relacionadas con la productividad -la subordinación de la ciencia al capital, indican Gilly y Roux, como un problema presente, o los “sirvientes del poder”, guiados por la orientación e interés del capital, como los catalogan Ibarra y Montaño (1986).

Traigamos a esta discusión el argumento de O. Lewis: “En el siglo XIX, cuando las ciencias sociales todavía estaban en su infancia, el trabajo de registrar los efectos del proceso de la industrialización y la urbanización sobre la vida personal y familiar quedó a cargo de novelistas, dramaturgos, periodistas y reformadores sociales”. Esto lo planteaba Lewis en las páginas iniciales de Los hijos de Sánchez, dejando ver que no ocupaban un lugar en los territorios de la ciencia, la frontera de los problemas ni en la construcción histórica de lo pertinente, en términos hegemónicos, los efectos de la industrialización, la destrucción de los mundos y modos de vida. Es una lectura parcial, pues los abordajes de Marx en El Capital y de F. Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra, como ejemplos, no dejan de poner atención en el empobrecimiento de los trabajadores, el sometimiento a condiciones de explotación y la afectación de la naturaleza, materia de reflexión exhaustiva de H. Braverman en su estudio sobre el capitalismo y la degradación del trabajo en siglo XX.

Si es cierto que los hombres se proponen las tareas que pueden alcanzar, parafraseando a Marx, el discurso hegemónico en la Economía y la Administración, en su conjunto en las ciencias sociales, se planteó preguntas y problemas que disminuyeron o ignoraron de plano la relación del hombre con la naturaleza: "En su medio ambiente capitalista la tecnología no es y no puede ser un instrumento de liberación o de emancipación; con sus sistemas de formación (y de orientación profesional) ella contribuye, por el contrario, a etiquetar y a distribuir las formas de inteligencia socialmente aceptables y socialmente aceptadas" (Jean-Marie Vincent, en Gilly y Roux, 2008).

Quiero hacer algunas anotaciones sobre un problema muy delicado, y del cual nuestra consciencia del problema es harto limitada, a pesar de las enseñanzas de la pandemia: “No tratan a la tierra como hermana sino como enemiga”. En estos términos se dirigía, en un célebre documento, un jefe indio al entonces presidente de los Estados Unidos de América, en 1854. Las concepciones del mundo encontradas. El agua, la tierra, el viento, a la venta, por lo que “cualquier intento de abordar tales aspectos desde el marco conceptual de la economía estándar pasa necesariamente por valorarlos en dinero”, señala Ramos Gorostiza, en una reflexión del 2005, en la lógica de los invasores.

No es una historia lineal la del desencuentro del hombre, en general, y en particular de la Economía y la Administración como disciplinas. Los avances industriales, la maquinización, el dominio de la naturaleza con una fuerza inusitada, reafirmaron con distintos alcances y modalidades las posturas antropocéntricas, lo cual no se desarticula de la expansión del capitalismo en el mundo con el resultado de los “condenados de la tierra” en África, los “subalternos silenciados” en Asia –siguiendo la reflexión de G. Spivak-o las “venas abiertas en América Latina”. Las musas de Taylor –el embrujo de la estandarización no como pesadilla sino como objetivo diurno- no veían a la naturaleza como un problema, sino como un medio y objeto de la actividad humana, para domeñarla. En este diálogo roto, dice muy poco el que la tierra es el lugar de encuentro en las culturas originarias de América del Norte, argumento indescifrable y romántico desde los ojos invasores, deviniendo el argumento logocéntrico de que se trata de algo propio del “buen salvaje”, pero sin repercusiones en las acciones de despojo de los otros. Es en este contexto, que se va apretando tuercas en la condición humana, como influencia de las musas en los pioneros del pensamiento de la Administración como disciplina, como racionalización, producto fiel de las actividades productivas correlato de que “la administración nace directamente de las actividades comerciales e industriales de la segunda mitad del siglo XIX. Antes de ese periodo, la gestión moderna, como conjunto de principios y técnicas codificados es, según los historiadores de la administración, casi inexistente”, señala J-F Chanlat (2020). ¿Cómo encaramos esto, sin correr el riesgo de ser fieles sirvientes del poder, en el sentido planteado por Ibarra y Montaño). Está presente el recelo, pero también, ocupando un lugar no desdeñable, la vileza, repensando a D. Alighieri.