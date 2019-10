Ocho razones por las que hay que ir al FICM 2019

A pesar del castigado presupuesto con el que cuentan este año, el FICM sigue siendo uno de los festivales de cine de mayor tradición en nuestro país. Razones para visitarlo nunca faltan, pero si acaso lo estaban dudando, aquí va nuestra lista de ocho razones por las cuales vale la pena darse una vuelta por Morelia.

1.- Robert Redford visitará Morelia

El legendario actor, director y productor no sólo es una leyenda viviente del cine norteamericano sino que también es el impulsor de varias iniciativas encaminadas al apoyo del cine y de los creadores, como lo es el Festival de Cine de Sundance, el cual en gran medida impulsó el nacimiento del movimiento del cine indie en Estados Unidos. Redford recibirá de parte del festival la presea a la Excelencia Artística.

2.- Once Upon a Time in Hollywood en 35MM

Somos la generación que puede ver cine con un click, en nuestra computadora, en el celular y hasta en las consolas de videojuego, pero pocos sabemos lo que es ver el cine como debe ser, en una pantalla gigante y con el formato clásico de 35MM. Morelia 2019 ofrece la oportunidad de vivir la experiencia y con una de las mejores películas del año. Hay que estar muy pendientes en la venta de boletos porque seguro van a volar.

3.- Parasite, la ganadora en Cannes

Como es costumbre, Morelia trae de nuevo al filme ganador en Cannes, que este ao fue Parasite, de Bong Joon-Ho. Y sí, lo sé, ya se puede ver en Torrento, pero un ganador de Cannes merece siempre verse en cine.

4.- Willem Dafoe presenta The Lighthouse

Willem Dafoe regresa al festival de Morelia para presentar su más reciente cinta, The Lighthouse, dirigida por Robert Eggers y co-protagonizada por Robert Pattinson. No es la primera vez que Dafoe visita Morelia y al parecer al actor le gustó mucho el festival, el estado y que lo llevaran a hacer tortillas. ¡Bienvenido de vuelta!

5.- La selección de largometraje mexicano

Entre las cuales destacan Esto no es Berlín, de Hari Sama, Polvo, de José María Yazpik y la esperadísima Mano de Obra de David Zonana. Seguramente hay muchas más cintas en esta sección igual de recomendables pero estas llevan nuestro sello de aprobación.

6.- Los estrenos internacionales

La nueva cinta de Woody Allen, A Rainy Day in New York, (la cual Amazon se negó a estrenar en Estados Unidos) afortunadamente sí se proyectará en México. También llega la esperada secuela Zombieland 2, la muy celebrada Ford v Ferrari, y la película de la serie homónima Downtown Abbey de Michael Engler.

7.- Por que la acreditación “Amigo FICM” está mejor que las acreditaciones de prensa

Y no es broma, esa acreditación te asegura entrar a la fiesta inaugural, dos boletos diarios para las funciones, dos cervezas diarias, entrada preferencial a las clases magistrales, kit con programa y bolsa, descuentos en restaurantes y dos combos diarios, todo por $1,500 pesos.

8.- Las quesadillas de a lado de Cinépolis Centro

Fundamentales para la vida festivalera, las quesadillas tamaño machete de a lado de Cinépolis Centro son la mejor forma de alimentarse rápidamente entre funciones. Buenas, ricas y baratas.

El Festival Internacional de Cine de Morelia es del 18 al 27 de octubre. Los boletos ya están disponibles en las taquillas de Morelia y en cinepolis.com