Numeralia del Cine Mexicano 2021

Esta semana fue presentado el Anuario Estadístico del Cine Mexicano, un ejercicio que desde hace doce años el IMCINE promueve con el objetivo de dar a conocer los principales indicadores de la industria cinematográfica en el país.

Este año, el documento es de particular importancia debido a la pandemia de COVID-19, la gran pregunta es si la industria se ha recuperado luego de un largo periodo de salas cerradas y/o con asistencia restringida y una cartelera más bien paupérrima.

La buena noticia es que, según los datos del anuario, el registro de cintas mexicanas recuperó su tendencia a la alza. Luego del desplome en 2020, en 2021 alcanzó un máximo histórico de 144 producciones con apoyo público y 115 de financiamiento privado. Incluso el género documental también presentó una recuperación histórica con 97 documentales registrados el mismo año.

La mala noticia viene en el terreno de la exhibición: de 2019 a 2020 el número de espectadores de cine mexicano se fue al piso, pasando de 35.2 millones de espectadores a tan sólo 7.6 en 2020 y 4.9 en 2021.

Así, la recuperación del cine mexicano después de la pandemia va a la mitad, la producción sigue, pero nadie está viendo esas películas. En 2021 se vendieron 110 millones de boletos, de los cuales solo el 4.4% corresponden para el cine mexicano.

Los números del anuario confirman que si bien la sala como negocio no ha muerto, es el cine de franquicias el que le dará combustible a los exhibidores. En el Top Ten de lo más visto en cine durante 2021 tenemos nueve franquicias donde, por supuesto, la número uno fue Spider-Man: No Way Home, que con 7,274 pantallas y 17.9 millones de asistentes obtuvo ingresos por 1,275 millones de pesos.

El resto de las películas en lo más visto del año pasado lo componen (de mayor a menor): F9, Venom, Godzilla vs Kong, The Conjuring, Eternal, Cruella, Black Widow, Space Jam, y Shang-Chi.

Así, el panorama no es del todo halagador, si bien el número de pantallas (o cines cerrados) no fue tan dramático en la pandemia, el futuro de estos se sustentará exclusivamente en las franquicias. ¿El cine se ha salvado realmente?

Con más de 418 páginas, el Anuario se presta para una gran cantidad de análisis. Por lo pronto les dejo una numeralia de algunos datos curiosos e interesantes que se pueden encontrar en este gran trabajo del IMCINE y la Secretaría de Cultura.

Pueden consultar el documento completo en la página del IMCINE.

Numeralia del cine en México, 2021

- 110 millones de personas asistieron al cine cine en México durante 2021. La población total es de 126.1 millones.

- 4.9 millones de personas asistieron durante 2021 a ver alguna película mexicana.

- 7,302 millones de pesos, es el ingreso anual en taquilla.

- 70, el número de películas mexicanas estrenadas en 2021.

- 259, el número de películas mexicanas producidas en 2021.

- La película mexicana que más se vio en tele abierta durante 2021 fue El Inocente.

- La gran mayoría de las series mexicanas no pasa de la primera temporada. La excepción es Vecinos (serie de comedia de Televisa), que ya va por su onceava temporada.

- Del Top Ten de las cintas más vistas en 2021, cinco pertenecen a personajes de Marvel (Spider-Man, Venom, Eternals, Black Widow, Sang-chi). De estas, tres pertenecen a Disney (Eternals, Black Widow, Sang-chi), pero las dos más taquilleras (Spider-Man, Venom) pertenecen a Sony.

- 33, el número de plataformas de streaming disponibles en México.

12, el número de personas que vieron la película Consciencia (Peña, 2018). Esta es la película mexicana menos vista, recaudando en taquilla $720 pesos.

- 1,034,143, el número de personas que vieron El Mesero (Martínez, 2021), la película mexicana más taquillera de 2021. La cinta protagonizada por Vadhir Derbez acumuló 64.8 millones de pesos en taquilla.

- 164 mil millones de pesos, el ingreso durante 2022 de Videocine, la productora de cine mexicano más redituable.

- Las cinco películas internacionales más vistas en la Cineteca Nacional en 2022 (de mayor a menor): Another Round (22,101), The French Dispatch (18,623), Dune (12,806), The Human Voice (10,968), The Father (10,928).

- Las cinco películas mexicanas más vistas en la Cineteca Nacional en 2022 (de mayor a menor): Annette (8,597, se considera “mexicana” porque su productor es mexicano), El Diablo entre las Piernas (7,056), Noche de Fuego (4,798), ¿Qué le pasó a las abejas? (3,891), Feral (3,752).

- 1,779, el número de pantallas de cine en la CDMX y Área Metropolitana, siendo esta la región con más pantallas en todo México.

- 38, número de pantallas en el estado de Campeche. Es el que menos pantallas tiene de toda la república.

- 222, el número de festivales de cine que se celebraron en el año 2021, rebasa por mucho a los del año 2020 (161) y 2019 (168).

- Claro Video es la plataforma de streaming con más títulos mexicanos (881 en 2021).

- Star+ es la que menos títulos mexicanos tiene, apenas 3.

- La película mexicana que está en más sitios de piratería es la película de terror Juega Conmigo (Bogliano, 2021).

- El largometraje mexicano con más premios en el extranjero durante 2018 fue Noche de Fuego (Huezo, 2021)