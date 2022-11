Al igual que la madre Tierra, por descuido, el Lago de Chapala está enfermo

El llamado de advertencia que desde hace mucho se ha hecho sobre la contaminación del Lago de Chapala, en base a numerosos estudios e investigaciones académicas, sigue vigente y es cada vez más preocupante. Desafortunadamente, nada ni nadie parece detener, y mucho menos solucionar este criminal atentado a la salud de la población. Y, como siempre, la industria, la agricultura y las viviendas continúan siendo las principales contaminadoras. Nada es catastrófico todavía, pero sí preocupante por los efectos del cambio climático, otros factores y, desde luego, los diversos tipos de contaminantes que día a día se acumulan en el otrora “romántico” Lago de Chapala. Alguien debe cuidarlo antes de que el daño sea irreversible…

Estas son las respuestas a las preguntas 3 y 4 del cuestionario respondido por la Embajada del Estado de Israel en México. 3 - ¿A qué porcentaje de la población se le abastece de agua potable extraída del mar y con qué frecuencia?

--En la actualidad las plantas desalinizadoras abastecen al 100% de la población de Israel, mientras que también pueden utilizar agua de fuentes como la lluvia y ríos como el Jordán para otros usos. Los usos específicos que va a tener un agua son, por lo tanto, los que determinan la calidad de la misma, y por ello los criterios de calidad de agua potable, son diferentes de los criterios de calidad de agua para uso industrial que, a su vez, difieren de los criterios de calidad para agua de riego, e incluso en este último caso, los criterios de calidad del agua para uso en la agricultura pueden incluso variar según el tipo de cultivo.

4 -Además de satisfacer las necesidades básicas de la población con este importante sistema de abastecimiento de agua desalinizada, ¿Se cubren también las de la industria y la agricultura en la misma proporción y frecuencia?

--claro, es todo un tema de economía circular. Hoy en día, se utiliza más del 85 por ciento del agua que antes se desperdiciaba. ¿Cómo? El proceso que utiliza el país se denomina tratamiento de suelo acuífero (SAT) 1 –Los hidrólogos israelíes descubrieron que la arena fina era un filtro eficaz para limpiar las aguas residuales. 2 -Las aguas residuales se pueden reutilizar para suministrar un tercio del agua que se necesita para la agricultura utilizando el sistema SAT. A continuación, se explica el reciclaje en donde cada gota cuenta: de 10 litros de agua se dividen en los siguientes: 2 litros se utilizan directamente para beber, otros 2 para cocinar, otros 2 para limpieza final de vajillas, y el resto se divide en lavado de frutas y verduras, agua para aseo personal y lavado de ropa en un primer nivel. Posteriormente, esa agua ya utilizada pasa al sanitario y limpieza del suelo.

No cabe duda, amable lector, que ante la imperiosa necesidad de tener que cuidar el agua para poder disponer de ella en los servicios más fundamentales, sobre todo en aquellos países que tienen ya problemas de abastecimiento y saneamiento, no queda más que tomar el ejemplo de Israel que, para solucionar definitivamente ese grave problema, tuvo que hacer uso de la innovadora tecnología para desalinizar el agua del mar. Sin embargo, es menester precisar, que no es nada más el abastecimiento de agua suficiente y de calidad lo que viene a solucionar el problema definitivamente, sino la alta responsabilidad de la población de cuidar del vital líquido bajo una rigurosa norma de uso responsable, como debe ser.

Agua, el futuro, ineludible. – Universidad de Guadalajara- El colegio de México-UCLA Program on México- Profmex/World-Juan Pablos Editor. -Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. Edición 2019. -Contexto Territorial. -El destino de Chapala: Cambio climático, economía regional y política de aguas. -Salvador Peniche Camps y Monserrat Sánchez González. Continúa: Las sinergias entre la política de agua, el cambio climático y el Lago de Chapala. -De la Mora et al. (2011) han moderado la relación entre el cambio climático y la concentración de oxígeno en el Lago de Chapala y han llegado a la conclusión de que posiblemente disminuya en décadas futuras. Aunque su trabajo no contempla riesgos para la biota lacustre, acontecimientos recientes relacionados por la muerte masiva de peces en lagos circunvecinos, hacen necesario incorporar en los estudios otro tipo de factores, como la radiación solar, velocidad y dirección del viento, etc.

Los efectos en el Lago de Chapala han tenido repercusiones en la agricultura. En su estudio sobre el cultivo de maíz, en las regiones aledañas, Zarazúa et al. (2011) afirman que el incremento en las incidencias de las temperaturas más extremas afectará el metabolismo de las plantas. La evidencia demuestra que el período de crecimiento húmedo se empieza a reducir, y con ellos los requisitos de calor empiezan a ser cubiertos más rápidamente. Esto impactará la fotosíntesis y la respiración de las plantas y, como consecuencia del acortamiento de la duración del ciclo de cultivo, veremos una disminución en su demanda hídrica. La migración de las especies ha sido documentada a partir de los cambios en los patrones climáticos (Ruiz et al. 2000) La baja en los niveles del lago y la disminución de la disponibilidad de agua a lo largo de la cuenca tendrá repercusiones en los usos industriales y urbanos del recurso.

Los altos niveles de contaminación existentes agudizarán la escasez y la necesidad de trasvasar agua de otras cuencas, con las consecuencias financieras y ecológicas que esto conlleva. Maderey y Jiménez (2000) han desarrollado un modelo de escenarios en el cual se predice un desequilibrio importante y una alta vulnerabilidad cuando se considera el cambio climático como factor de deterioro ambiental junto con la sobreexplotación del recurso hídrico por factores antropogénicos. Continuará…