Nuevo cotizador para elegir el mejor plan de seguro de gastos médicos

El momento de elegir seguro médico no es tarea sencilla, el tomar esta decisión siempre implica valorar no solo nuestras necesidades personales y familiares, sino también nuestras finanzas.

Además, durante el proceso, se toma en cuenta también confiabilidad. Por ello, si estás pensando en contratar un seguro y aún no sabes cuál se adapta mejor a ti, una de las herramientas que se te será de gran utilidad es la plataforma digital inter.mx, creada por INTERprotección, el broker de seguros con más de 40 años de experiencia en el mercado. La intención del nuevo cotizador, Médico Seguro es facilitar la experiencia de sus usuarios al adquirir este servicio.

De esta manera, algunas limitantes que surgen y por las cuales muchas personas no contratan un seguro resultarán más simples. A través del nuevo sistema podrán saber cómo funciona cada servicio, dónde solicitarlo, así como los términos, de acuerdo al presupuesto del consultante.

Al ingresar al cotizador en línea de Gastos Médicos de inter.mx encontrarás no solo la mejor opción acorde a tus necesidades, también tendrás la experiencia personalizada a través de una asesoría y acompañamiento en todo momento; desde la búsqueda de opciones hasta la contratación del servicio, cotizando y comparando con las mejores aseguradoras del país, lo que permite evaluar una diversidad de opciones adaptadas para cada persona, todo esto al alcance de un click.

“A dos años del lanzamiento de la plataforma inter.mx, estrenamos el nuevo cotizador de seguro médico Médico Seguro, una herramienta que facilita al máximo la experiencia de usuario y no solo eso, además seguimos cambiando la forma de hablar sobre los seguros porque tenemos el compromiso de hacer las cosas más sencillas, no solo en nuestros productos si no también en nuestra comunicación. Queremos hacer conciencia entre los mexicanos y por eso invertimos en publicidad diferente para que de una forma fresca y divertida entiendan la importancia de estar protegidos y cada vez sea más fácil asegurarse.” Mencionó Gabriela Gutierrez, Chief Marketing Officer de inter.mx .

Dentro de su oferta, Médico Seguro cuenta con diferentes opciones que despliegan distintos tipos de seguros para distintas necesidades, encontrando el seguro ideal para ti, por ejemplo:

Por tipo de seguro: Gastos médicos preventivos, Gastos médicos mayores, Gastos médicos menores.

Por costos: Suma asegurada, Con o sin deducible, Tope de coaseguro.

Por coberturas: por padecimiento o por año. Por nivel hospitalario: esencial, protegido o blindado.

Además ofrece la opción de agregar beneficios adicionales como Plan dental, Check up básico, Emergencia en el extranjero, Accidentes sin deducibles, entre otras.

Para Alonso Pallarés, Chief Digital Officer de la empresa, es muy importante quitarle lo complicado a los seguros “inter.mx ha invertido en tecnología e innovación para mejorar la experiencia de usuario, transformando la manera en la que nuestros clientes interactúan con los seguros, cada vez, de manera más fácil, dándole más confianza en ellos. Estos esfuerzos se ven materializados en Médico Seguro, en donde es posible comparar distintas opciones de productos para elegir la opción más conveniente y el mejor seguro para ti y estar protegido de una manera innovadora y disruptiva.”, señala.

Si quieres tener la seguridad y confiablidad durante la elección de seguro, este nuevo servicio, inter.mx, se compromete cada vez más con su compromiso de quitarle lo complicado a los seguros de manera fácil y rápida.