“Nos están haciendo paros, pero no voy a dar un paso atrás”

Rodeo, Dgo.— Ante el paro nacional de trabajadores del campo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no dará un paso atrás en su decisión de entregar apoyos directos a los campesinos y no a las organizaciones.

“Nos están haciendo movimientos y paros, pero no voy a dar un paso atrás. Ya ven cómo soy de terco y perseverante”, dijo el Presidente, de gira por la entidad para revisar los hospitales rurales.

Afirmó que no dará apoyos a las organizaciones campesinas porque llegan con “moche” a los campesinos.

En otro tema, López Obrador reconoció que tienen razón los que dicen que está viejo o chocheando, y que su generación también es responsable de la crisis.

“Vamos a hacer historia entre todos, saben que ni siquiera por nosotros. Tienen razón los que dicen que ya estoy viejo, que ya estoy chocheando; sí, pero no estoy luchando por mí o por nuestra generación, [sino] por los que vienen detrás de nosotros”, indicó.

El Presidente y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, firmaron un convenio de colaboración en materia de salud. El acuerdo precisa que trabajarán de manera conjunta para mejorar los servicios médicos en el estado.

En su conferencia mañanera, el Presidente criticó las movilizaciones de los campesinos.

“Ahora [hablemos] del movimiento (...) campesino: la inconformidad es porque ya no se van a entregar fondos a organizaciones, y no quieren aceptarlo; piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás”.

Señaló que la decisión que su gobierno tomó es que todo el apoyo va a los campesinos, que dicen no a las organizaciones y a intermediarios, “porque tenemos pruebas de que no llegaba el dinero que recibían las organizaciones; llegaba a intermediarios y no a los campesinos (...) Había expertos en bajar recursos”.

El Caudillo del Sur. El presidente López Obrador conmemoró ayer el natalicio 140 del Caudillo del Sur, el general Emiliano Zapata, a quien considera uno de los luchadores sociales más importantes de México.

El Ejecutivo destacó que su gobierno dedicó este año al general Zapata “pensando más en el centenario de su asesinato, [que fue el] 10 de abril de 1919”.

López Obrador dijo también que su gobierno abrirá una universidad nacional de médicos y enfermeras en la Ciudad de México para terminar con el déficit de especialistas de este sector.