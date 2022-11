AMLO dice que secretarios y gobernadores pueden asistir a la marcha del 27 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los secretarios de Estado y gobernadores pueden asistir a la marcha que convocó para el próximo domingo que tiene como objeto celebrar los cuatro años de su llegada al gobierno.

“Sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos, en el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo pueden asistir, porque son ciudadanos y es un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en el país y es en beneficio de todos…”.

“Dicen no va a ser marcha, va a ser desfile, llámenle como le llamen, el caso es que vamos a estar todos, 'ah es que va a ver acarreados', no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su voluntad”.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Décima Región Naval de Manzanillo, Colima, el jefe del Ejecutivo –sin precisar números- dijo que no irá más gente porque no habría los camiones suficientes para que trasladen a todos los que quieren ir.

“Y no va a ir más [gente] porque no hay cómo trasladarse, no habrían camiones para tanta gente que quiere ir, porque tenemos el respaldo; ofrezco disculpas, pero como están dale y dale y muele y muele, les tengo que estar recordando que tenemos el 70% de apoyo a la población”.

Señaló que a sus opositores les enoja que produzca una transformación en beneficio del pueblo, por eso si va a ser muy importante la “movilización, marcha desfile, acarreo o como le quieran llamar y lo más importante es que la gente va a participar con mucha alegría porque el pueblo está contento”.

