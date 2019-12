La modelo y empresaria Emily Ratajkowski protestó contra Harvey Weinstein a su paso por la alfombra de la película, así como en sus redes sociales.

En Instagram, compartió una publicación protestando en contra del productor Harvey Weinstein cusado de violación y acoso sexual a distintas actrices y exempleadas del estudio The Weinstein Company.

En la fotografía aparece Ratajkowski con la leyenda “Fuck Harvey” en el antebrazo izquierdo, la instantánea se acompaña con la descripción “Hoy Harvey Weinstein y su antiguo estudio hicieron un trato de 25 millones con sus víctimas. Weinstein, acusado de ofensas que van desde acoso sexual hasta violación, no tendrá que admitir errores ni pagar por su propio dinero”, al final de texto aparece el hashtag #nojusticenopeace (No hay justicia, no hay paz).

El productor fue acusado, a través del movimiento #Metoo, por al menos 30 actrices y empleadas del estudio de Weinstein, recientemente, de acuerdo con el New York Times, él llegó a un acuerdo valorado en 25 millones de dólares con sus víctimas, en dicho acuerdo también se menciona que Weinstein no tiene que admitir sus cargos por violación en primer y tercer grado.

El acuerdo aún debe ser aprobado por al menos dos jueces de la corte federal de Nueva York.

Emily Ratajkowski ha sido partícipe de varias protestas como en la del nombramiento del político y juez Kavanough como miemrbo de la Corte Suprema por la que incluso fue arrestada.

rad