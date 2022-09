Niega Américo Villarreal vínculo con cártel

Señor Director:

Lo saludo respetuosamente y agradezco su atención para responder y precisar sobre la información que se publicó este lunes en su prestigiado periódico, firmada por el periodista Héctor de Mauleón en su columna En tercera persona, y que tituló: “Américo Villarreal, financiado por el Cártel del Noreste: EU”.

Primero. En ese artículo, el periodista De Mauleón, deduce y afirma, en el título de su columna y al final de la misma, a partir de una supuesta información “Top Secret”, que un cartel de la delincuencia organizada financió mi campaña: Esta afirmación es totalmente tendenciosa y falsa.

Segundo. El periodista refiere en el artículo que yo me reuní con un personaje de nombre Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias El Gerry, y dos marinos que posteriormente desaparecieron. Esta afirmación es completamente falsa. Nunca me reuní con ellos. Esa fotografía donde aparecen fue ocasional. Llegaron y pidieron una foto tras saludar al senador Narro, con quien yo tenía agendada una comida.

Tercero. El periodista da por cierta la supuesta desaparición de “dos elementos de la Marina y el presunto operador financiero del Cártel del Noreste: Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, El Gerry”. Es importante ratificar que yo no cuento con ningún tipo de información que pueda aportar para dilucidar la situación planteada. Cabe destacar que corresponde única y exclusivamente a las autoridades, con atribuciones para investigar este tipo de circunstancias, el resolver este tipo de casos, debiendo ser la Secretaría de Marina la encargada de aclarar esta situación en la que están supuestamente involucrados dos de sus efectivos. Insisto, no tengo relación alguna con los hechos planteados por el periodista. En base a lo dicho, cualquier señalamiento que se haga, sin respaldo, trasgrede el ordenamiento legal y genera consecuencias.

Cuarto. Niego rotundamente cualquier tipo de relación que me vincule con Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, presunto operador financiero del Cártel del Noreste. Debido a que jamás ha existido ningún vínculo entre ambos, cualquier información que pretenda involucrarme con él es completamente infundada, y tiene como único propósito distorsionar la verdad, buscando producir un daño en mi reputación y en mi condición como gobernador electo de Tamaulipas. Esta es la misma metodología injuriosa e inútil que a lo largo de toda la campaña intentaron contra mi candidatura. Lo siguen haciendo porque los que están detrás de la difusión de estas informaciones saben que muy pronto deberán rendir cuentas sobre una gestión pública impresentable, y respecto a la cual quieren obtener una impunidad que no van a lograr.

Quinto. La información del señor De Mauleón, presuntamente filtrada por la embajada de EU, afirma de forma dolosa sobre transferencias millonarias de Vázquez Barrera hacia mi hijo Humberto Francisco Villarreal Santiago. Insisto: totalmente falso.

Estoy seguro de que la propia embajada se encargará de realizar la aclaración correspondiente. Solo el gobierno de Estados Unidos de América puede declarar al respecto.

Sexto. Debo decir que este tipo de publicaciones, que afirman sin tener ningún tipo de respaldo, porque son falsas, son la continuidad de una infértil campaña sucia intentada en contra de mi persona y de mi familia. Iniciativas similares se usaron implacablemente para tratar de obtener ganancias electorales, pero que fracasaron en el intento de desprestigiarme.

Séptimo. Las mentiras malintencionadas no van a vencer. El oscurantismo, que es propio de partidos anacrónicos y gestiones de gobiernos fracasadas, no va a seguir imperando. Las viejas mafias del poder, con sus trucos desgastados, y su mala intención, no tienen cabida en el espíritu de la Cuarta Transformación que poseen todas y todos los mexicanos.

Con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, estamos comprometidos en la generación de espacios de tranquilidad y de confianza, donde cada uno se responsabilice de lo que dice, mediante la presentación de las pruebas en donde se sustenten las informaciones o señalamientos. Y donde todos estemos sometidos a la ley, para que impere la justicia. Yo me reservo la posibilidad de promover todas las iniciativas legales que correspondan para el resguardo de mi buen nombre y el de mi familia.

Finalmente, quiero responsabilizar de este tipo de actos, a las personas que han demostrado en repetidas ocasiones que no saben perder, a aquellos que trataron de robarse la elección del 5 de junio convirtiéndola en una elección de estado, de los que han destruido y saqueado Tamaulipas y que pretenden a toda costa seguir haciéndolo. Estas personas, saben que sus días en el gobierno están por terminar, y les digo que, aunque pretendan hasta el último momento enlodar el inicio de una nueva administración, no podrán, porque viene una gestión para la transformación, basada en la fuerza de un compromiso honesto, humilde y bien intencionado, que servirá al pueblo. Por eso, la injuria no les va a funcionar. Señor director, conocemos la historia periodística de El Universal y reconocemos su profesionalismo en el manejo y tratamiento de la información, por eso no dudamos en acudir a nuestro derecho de réplica para precisar lo que creemos falta a la verdad.

Despacho de Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas