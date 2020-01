“Ya no hay avión presidencial, todo es a ras de tierra”: AMLO

En su gira por Chiapas y Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido detenido en distintas ocasiones por habitantes de comunidades pequeñas, entre ellas la de Tamulté de las Sabanas, a quienes les prometió que regresaría a finales de marzo porque se tenía que ir “porque ya no hay avión presidencial y todo es a ras de tierra”.

En su cuenta de Twitter,López Obrador señaló que fue detenido por los chontales, a quienes los calificó como herederos de una gran cultura.

“Nos conocemos desde hace más de 40 años. Les ofrecí visitarlos a finales de marzo”, agregó.



Rumbo a Frontera, en la entrada a Tamulté de las Sabanas, nos pararon los chontales, herederos de la gran cultura maya. Nos conocemos desde hace más de 40 años. Les ofrecí visitarlos a finales de marzo. pic.twitter.com/x15C0zAxf5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 31, 2020

En el mismo mensaje de la red social, López Obrador subió un video donde se disculpó con los habitantes de esta comunidad pues se tenía que retirar para continuar con su recorrido.

“Tengo que ir a Frontera, después a Campeche, a Mérida. Voy hasta Playa del Carmen, Quintana Roo, pero quiero hacer el compromiso de que voy a venir a Tamulté de las Sabanas en dos meses, a finales de marzo, y ya voy a traer respuesta a sus peticiones. Ya me voy porque sino no llego. Ya no hay avión presidencial, ni helicópteros, todo es a ras de tierra”, comentó.