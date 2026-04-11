VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

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Gerardo Fernández Noroña, senador de (Morena), de nueva cuenta fue cuestionado debido al doble discurso obradorista de republicana y su uso de vuelos de lujo, privados y salas VIP.

El "senador del pueblo", como se auto denomina, fue descubierto por un ciudadano en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana, Baja California, y fue cuestionado por la utilización de recursos públicos para esa clase de lujos.

“Tú tienes derecho a él, pero los luchadores e hijos del pueblo no tenemos derecho”, respondió Fernández Noroña, quien es propietario de una mansión en Tepoztlán, Morelos, y dos camionetas de lujo.

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Primero reconoció que los lujos y el salon VIP los paga con el dinero del del pueblo. Después reculó y dijo que estaba ironizando.

“El diputado electo Fernández Noroña vino a Tijuana a ver temas ‘sociales’ pero lo suyo, lo suyo, es la vida VIP”, escribió Oscar Vega, quien agregó que el legislador lo tiene bloqueado en X.

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dft/bmc

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