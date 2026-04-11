VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

Más Información
VIDEO: "Es un privilegio ser humano y estar en la Tierra"; tripulación de Artemis II da sus primeras palabras
Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"
Hombre que atacó con machete a personas en metro de Nueva York decía ser "Lucifer"; cometió un "acto aleatorio de violencia"
Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo legal; paga un millón de pesos a su esposa tras ser señalado de agresión
Gerardo Fernández Noroña, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de nueva cuenta fue cuestionado debido al doble discurso obradorista de austeridad republicana y su uso de vuelos de lujo, privados y salas VIP.
El "senador del pueblo", como se auto denomina, fue descubierto por un ciudadano en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana, Baja California, y fue cuestionado por la utilización de recursos públicos para esa clase de lujos.
“Tú tienes derecho a él, pero los luchadores e hijos del pueblo no tenemos derecho”, respondió Fernández Noroña, quien es propietario de una mansión en Tepoztlán, Morelos, y dos camionetas de lujo.
Lee también 171 aspirantes a consejeros del INE avanzan a tercera etapa; obtuvieron los puntajes más altos en evaluación de conocimiento+
Primero reconoció que los lujos y el salon VIP los paga con el dinero del del pueblo. Después reculó y dijo que estaba ironizando.
“El diputado electo Fernández Noroña vino a Tijuana a ver temas ‘sociales’ pero lo suyo, lo suyo, es la vida VIP”, escribió Oscar Vega, quien agregó que el legislador lo tiene bloqueado en X.
Aprobación del "Plan B" es continuar con ideales de Zapata: Sheinbaum; impulsar la democracia y terminar con los privilegios, dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]