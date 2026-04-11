VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

Gerardo Fernández Noroña, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de nueva cuenta fue cuestionado debido al doble discurso obradorista de austeridad republicana y su uso de vuelos de lujo, privados y salas VIP.

El "senador del pueblo", como se auto denomina, fue descubierto por un ciudadano en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana, Baja California, y fue cuestionado por la utilización de recursos públicos para esa clase de lujos.

“Tú tienes derecho a él, pero los luchadores e hijos del pueblo no tenemos derecho”, respondió Fernández Noroña, quien es propietario de una mansión en Tepoztlán, Morelos, y dos camionetas de lujo.

¡Fuera máscaras!



Noroña se sinceró...



Tras ser sorprendido en salón VIP de Tijuana, admite que usa dinero del pueblo para darse vida de lujo



Lo dijo claro y luego quiso disfrazarlo de "ironía" pic.twitter.com/dOf49s4yXg — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 11, 2026

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Primero reconoció que los lujos y el salon VIP los paga con el dinero del del pueblo. Después reculó y dijo que estaba ironizando.

“El diputado electo Fernández Noroña vino a Tijuana a ver temas ‘sociales’ pero lo suyo, lo suyo, es la vida VIP”, escribió Oscar Vega, quien agregó que el legislador lo tiene bloqueado en X.

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