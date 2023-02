Veredicto pegará en las elecciones, opinan politólogos

La condena a Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos, será un golpe “duro y directo” al Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de 2023 y 2024.

Así lo afirmaron diversos politólogos en entrevista con EL Universal.

Para José Antonio Crespo, el tema ya está siendo utilizado como un activo político-electoral en contra de los albiazules, y así continuará hasta concluidos los comicios presidenciales.

“Es lo que está usando López Obrador, en sus conferencias mañaneras se está concentrando en golpear al PAN con ese tema y los posibles vínculos con Calderón”, puntualizó.

Para el especialista, la sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública fue una condena contra todo el país y no contra la administración de Felipe Calderón, sin embargo, López Obrador lo va a canalizar todo a Calderón y al PAN.

“En realidad la condena fue a todo México, es decir, en Estados Unidos no están pensando en Felipe Calderón, están pensando en los gobiernos mexicanos que no colaboran, que no ayudan, que se hacen de la vista gorda, incluido este gobierno, lo acaba de decir la directora de la DEA que hasta con Peña Nieto se desarticuló a los Zetas, en cambio ahora nada, y a pesar de ello no se cambia la estrategia, se está incrementando el número de muertes, entonces claro que el Presidente lo usará para desviar la atención en su gobierno, hay elementos de posibles vínculos de este gobierno con el Cártel de Sinaloa, hay fotos y hay grabaciones, por eso es que no dejarán de usar este caso para responsabilizar de todo a los gobiernos pasados”, detalló Crespo.

Pese a ello, el analista político sostuvo que si bien, “es un golpe duro y directo” contra el PAN en materia electoral, tampoco es irreversible; “porque la gente que vota por el PAN no sigue el discurso de López Obrador ni son obradoristas, la gente que votará por la oposición no cree en el discurso que sale desde las mañaneras”.

Por su parte, Alberto Aziz coincidió en que “el caso García Luna es un expediente que ya se está manejando y se seguirá manejando políticamente”.

“Tuvo cargos muy relevantes con Fox y Calderón y eso afecta al PAN. De alguna manera deja completamente derruida la estrategia de combate al crimen organizado y definitivamente será un golpe electoral”, indicó.

Aziz Nassif, quien además es Investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), recordó que en el pasado, también salió a la luz el caso del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, que no está resuelto pero que le pega a Peña Nieto: “Son esos casos que le pegan a los gobiernos del PRI y del PAN de forma directa y que en el proceso electoral de este año y el siguiente, sí van a ser un arma en contra del PAN y del PRI”.

Pese a ello, para el politólogo, la sentencia de García Luna le pega también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La otra es que este gobierno tampoco ha hecho un esfuerzo importante por combatir, digamos, las redes del narcotráfico, esos juicios se deberían estar llevando a cabo en México. Las cifras de violencia en México siguen siendo terribles y eso le pega también al actual gobierno, pero de forma directa es muy redituable y puede ser muy vendible electoralmente la relación de García Luna con los gobiernos panistas”, advirtió.

Finalmente, el doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Víctor Alarcón, sostuvo que “sin lugar a dudas”, el Presidente López Obrador insistirá en usar esta condena como un elemento electoral.

“Es un activo para desacreditar a este partido político y definitivamente le afecta al PAN, pero por el otro lado, el PAN tiene el reto de desligarse de este funcionario, ver qué tanto se le reconozca o no como panista o como un hombre que participó en un régimen derivado del partido político que lo manejaba en ese entonces, es decir, más como hombre de Calderón que como un hombre del PAN. Entonces sí es un capital de este gobierno para golpear al PAN, pero tampoco para noquearlo”, sentenció.