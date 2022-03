Ven grave que país no tenga datos sobre red de espías

Senadores y diputados de oposición lamentaron la respuesta del canciller Marcelo Ebrard en el sentido de que Estados Unidos debe dar pruebas sobre la presunta red de espías rusos en México, lo cual debe analizarse al más alto nivel, además, dijeron, evidencia que el gobierno mexicano carece de esa información, lo cual es muy grave.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, Gina Cruz Blackledge, mencionó a EL UNIVERSAL que el secretario de Relaciones Exteriores “debe tener una actitud más institucional en este tipo de temas tan delicados e iniciar una investigación interna para saber si realmente está sucediendo esto en el país.

“Hay que investigar internamente si se está dando esta coyuntura de espionaje de agentes rusos en México y no estar pidiendo pruebas a Estados Unidos”, dijo la senadora del PAN.

Señaló que sería muy delicado que exista esta red y que el gobierno mexicano no tenga conocimiento o un diagnóstico de ello y por eso le esté pidiendo información a Estados Unidos.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que si bien comparte la postura del canciller para que se haga público el informe que tiene Estados Unidos sobre la presunta presencia de espías rusos en México, sería grave que nuestro gobierno no tenga conocimiento sobre este tipo de actividades.

“Si el gobierno mexicano no tiene control sobre estas actividades de carácter oficial, entonces nuestro gobierno está siendo omiso en ello. No puede hacerse de la vista [gorda], no puede decir que no sabe, cuando está obligado a tener esa información”.

El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza lamentó la respuesta “estilo de la mañanera” del canciller, porque este “no es un tema menor”, por lo que deberían activarse los canales diplomáticos al más alto nivel, revisar la información de manera confidencial y no con declaraciones a los medios.

“Si EU declara la existencia de esta red de espías rusos y México no tiene registro de esto, es un grave problema. Si las agencias de inteligencia que se están desmontando no saben nada de esto, entonces la pregunta es: ¿Qué otros temas no sabemos?”

Hace una semana, el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, afirmó que la agencia de espionaje militar de Rusia (GRU) tiene desplegados actualmente en territorio mexicano a más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo, con el objetivo final de influir en las decisiones que toma Estados Unidos.

A su vez, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, dijo que Ebrard “debe serenarse, no debemos entrar en una litis pública, de debate público con nuestros vecinos de Estados Unidos, que merecen, para mí, mi respeto.

“Eso debería de platicarlo en mesas privadas y no hacer un debate que obviamente no le conviene a nuestro país bajo las circunstancias que estamos viviendo y la dependencia que tenemos con Estados Unidos”.

Damián Zepeda, senador del PAN, dijo que, como todo en el gobierno de la autollamada 4T, se trata de minimizar los señalamientos y los problemas en lugar de atenderlos.

“El señalamiento de Estados Unidos en el sentido de que México es el país con la red más grande de espías en el mundo es bastante delicado.

“Coincido en que se deben presentar pruebas, pero la defensa del gobierno mexicano es más bien en un tono defensivo, de desmentir esa aseveración, cuando se debe atender el asunto”.

En el mismo sentido, Mariana Gómez del Campo, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, calificó de “preocupante” la declaración del canciller Marcelo Ebrard para solicitar pruebas al gobierno de Estados Unidos en torno a la presunta presencia de espías rusos en México.

La legisladora del PAN advirtió que, en su lugar, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “debería estar haciendo su trabajo” e indagar al respecto; adelantó que en breve presentará un exhorto en la materia.