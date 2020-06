Ve GOAN riesgos sociales; solicita nuevo pacto fiscal

Los nueve gobernadores de Acción Nacional (PAN) lanzaron una proclama a favor de la libertad, la democracia y el federalismo como fórmula de cambio y para oponerse al riesgo de violencia, ingobernabilidad y emergencia social.

Los mandatarios estatales se pronunciaron por “la libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica, mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden y no sólo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta”.

Asimismo, plantearon que se respete la pluralidad de las opiniones “y no se satanicen o descalifiquen las tareas de la oposición y el ejercicio de contrapesos y equilibrios propios a una democracia. Libertad para que México se mantenga como un país de leyes y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre”.

Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) ofrecieron “una ruta de cambio para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador”.

Reunidos durante dos días para analizar las salidas alternas de la pandemia —con más de 146 mil personas infectadas y más de 17 mil muertes—, advirtieron una posible emergencia social: “Debemos evitar que este escenario se convierta en una emergencia humanitaria [de la que] emerjan la violencia y la ingobernabilidad”.

Por eso, aseguraron que, junto con la salud y la economía, las instituciones y la democracia están acechadas, por lo que hicieron un llamado a defender el federalismo, los contrapesos y la libertad, pues “no hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica”.

Los panistas, además, le dieron un mensaje a los ciudadanos para que sepan que “sí hay de otra: la quiebra no es inevitable”.

A sus gobernados les ofrecieron ser libres para pensar y expresarse, disentir y criticar “sin ser señalados como enemigos”; votar sin temor en instituciones electorales confiables, no amedrentadas, y libertad patrimonial, sin confiscaciones o expropiaciones y donde el Estado sea garante de la seguridad.

Propusieron un mando que “informe y no sólo divulgue su ideología”, en el que el sector privado trabaje, invierta y produzca “apoyado por el gobierno y no perseguido por él” y donde prevalezca el Estado de derecho “sin cambiar las reglas a mitad del juego” y se favorezca al medio ambiente, universidades y centros de investigación.

El acuerdo fue suscrito por los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, presidente en turno de la GOAN; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Yucatán, Mauricio Vila; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Chihuahua, Javier Corral; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, además del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, y Antonio Echevarría, de Nayarit.

Denuncian carencia. Tras la presentación del documento, los gobernadores blanquiazules reiteraron al gobierno federal su demanda de apoyos para enfrentar las pandemias sanitaria y económica que han enfrentado solos, pues “un decálogo como el de ayer no ayuda mucho al tema económico, al contrario”, afirmó Orozco Sandoval sobre la sugerencia del Titular del Ejecutivo de fortalecerse en lo interno, aplicar las medidas sanitarias y cuidar el peso y la salud mental.

Por otro lado, se desmarcaron de cualquier estrategia que busque minar a la Presidencia: “No pertenecemos a ninguna BOA”, señaló Orozco Sandoval acerca del supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) que según el Presidente quiere restarle poder en 2021.

Al contrario, aseveró: “El llamado es a no distraernos en estos temas que no abonan, no, nada. Simplemente queremos cooperar (...) hacer equipo. No [somos de] ningún bloque en contra, [sino de] un gran equipo que quiere y ama al país”.

Rosas Aispuro, por su parte, expresó que lo que hace la GOAN “es extenderle la mano a López Obrador para trabajar por México y que a todos nos vaya mejor”.

Esta reunión, añadió Carlos Joaquín González, “la estamos haciendo nosotros solos, a falta de una convocatoria seria por parte del gobierno federal, con quien lo deseable era hacer sinergias para proteger fuentes de empleo, pero estamos haciendo con lo que tenemos lo humanamente posible”.

Sin embargo, aclararon que enfrentan carencia de recursos, ya que del gobierno federal no ha habido “apoyo para la salud, mucho menos para la reactivación económica. Los grandes esfuerzos se están haciendo en los estados”, criticó Orozco Sandoval.