Santiago de Querétaro.- Pablo Lemus, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, aseguró que su gobierno va a actuar “con mucha responsabilidad”, tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, por estar relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras asistir a la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro, el gobernador Lemus respaldó plenamente la actuación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) “y de la propia presidenta Sheinbaum”.

“Sin importar colores partidistas, han hecho valer distintas denuncias que se habían presentado en contra del alcalde de Tequila. Vamos a actuar con mucha responsabilidad política.

“No podemos tomar esto como una bandera partidista ni mucho menos, hay que actuar de verdad con una responsabilidad democrática y de justicia”, dijo Lemus.

Indicó que la responsabilidad de su gobierno está en dar gobernabilidad, seguridad y tranquilidad al municipio de Tequila y a sus habitantes.

Mencionó que ha estado en coordinación con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, sobre el caso, además que envió elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal a Tequila.

“Vamos a respetar lo que el propio cabildo del municipio de Tequila decida en torno a la presidenta o presidente municipal interino, en el entendido de que ahí la gente eligió a Morena y Morena debe continuar como gobierno en el municipio de Tequila”, dijo.

Desconoció si otros alcaldes están ligados al CJNG y advirtió que si hay algún otro caso, “el que la hace, la paga”.

“Si hay alguna decisión de efectuar otras órdenes de atención contra cualquier otro funcionario que pudiera estar involucrado con alguna célula criminal, como sucedió en el municipio de Tequila, con el alcalde Diego Rivera, de Morena, se tendrán que hacer las actuaciones correspondientes”, añadió.

