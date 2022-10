Crónica. Un reclamo de justicia heredado por generaciones, desde el 68

Desde muy temprano resonó la consigna: “Ni perdón ni olvido; 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa”, en la explanada de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde manifestantes se congregaron para marchar por el 54 aniversario de la matanza.

Este año, además de honrar la memoria de las víctimas, los activistas exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener la militarización: “¡El Ejército rodeó Tlatelolco y asesinó a inocentes, el mismo Ejército que hoy el Presidente sacó a las calles!”, gritaron.

“No olvidamos. No perdonamos. No claudicamos de exigir justicia”, dijeron mientras colocaban en el suelo de la plaza la manta que se desplegó el 15 de septiembre pasado en la Estela de Luz con el mensaje: “16 años de impunidad, no al golpe militar”.

Entre rituales prehispánicos, música popular y un pase de lista de sus compañeros fallecidos en el camino de lucha, el Comité 68 Pro-Libertades Democráticas inició su recorrido rumbo al Zócalo encabezando la marcha.

Por orden, detrás de la vanguardia, salieron madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, luego familiares de víctimas de desaparición forzada a manos del Ejército, y finalmente estudiantes y grupos populares sociales y sindicales.

Al inicio, el avance por Eje 2 Norte se realizó de forma pacífica, pero al encontrarse con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, algunos asistentes encapuchados empezaron a lanzarles objetos.

El grito: “¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?”, hizo retumbar el bajo puente de Eje Central tras el paso de estudiantes de varias casas universitarias y normalistas.

Banderas rojas y negras, pancartas y una manta de 10 metros con el mensaje: “¡Justicia ya!”, se ondearon todo el camino hasta llegar a la calle 5 de Mayo, donde un choque entre uniformados y encapuchados opacó la tranquilidad de la movilización, luego de que los anarquistas rompieran los vidrios del palacio postal.

Finalmente arribaron al Zócalo, donde Félix Hernández Gamundi, miembro del Comité 68, comenzó la lectura del pronunciamiento frente a los 2 mil asistentes de la marcha.

En su discurso hizo énfasis en que la militarización no es necesaria, pues “quien no conoce su historia tiende a repetirla”. Además, los oradores brindaron su apoyo a los padres de los 43 normalistas, asegurando que el crimen no quedará impune aunque la Fiscalía General de la República se niegue a detener a los militares del 27 Batallón del Ejército en Iguala, Guerrero.