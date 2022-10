Tras recomendación de la CNDH por reforma electoral, diputados del PRD solicitan comparecencia de la titular

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados refrendó su solicitud a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que convoque a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a una reunión de trabajo para que informe sobre su desempeño.

La vicecoordinadora perredista, Elizabeth Pérez Valdez, refirió que la Comisión no tiene la atribución para opinar sobre la labor del Legislativo, ni mucho menos, sobre asuntos electorales. Y explicó que además del artículo 102 constitucional, el artículo séptimo de la propia Ley que regula a la CNDH también le prohíbe interferir en temas electorales.

Indicó que la CNDH tiene mucho qué informar, pero no visibilizándose con ‘cortinas de humo’ solicitadas desde Palacio Nacional; sino que debe explicar sus propias omisiones y el trabajo para el cual la Cámara de Diputados le asigna un presupuesto.

Señaló que la recomendación “habla de que la titular de la CNDH, además de ser una caradura y una cínica por ser parte de un Estado en el cual, se supone, un órgano autónomo no debería involucrarse. Me refiero a que es parte del Estado porque, prácticamente está alineada al Ejecutivo y no conserva la parte autónoma que debe tener la Comisión”, especificó a través de un comunicado.

“Extendemos un respetuoso llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a su titular, a que se meta en lo que sí debe, que es hacer recomendaciones sobre que se ejecute la ‘alerta de género’ en todos los estados y municipios en donde está instaurada”, señaló.

Pérez Valdez recordó que cuando inició el proceso de comparecencias de los titulares de las secretarías de Estado, el GPPRD solicitó a la Jucopo por escrito que llamara a la titular de la CNDH, a presentarse ante el Pleno, como la bancada de Morena y sus aliados exigieron la asistencia del consejero presidente del INE.

“Tenemos muchas preguntas que hacer a Rosario Piedra sobre su actuar; pero, sobre todo, sobre su omisión al pronunciarse respecto a casos específicos como la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, indicó.

Explicó que la Jucopo, encabezada por encabezada actualmente por Morena, ha sido omisa. “Sabemos que es un órgano autónomo que no está obligado a comparecer; pero en ese mismo sentido se llamó al Presidente del Consejo General del INE y ahí sí fueron muy exigentes; y ahí sí tuvimos la respuesta favorable para presentarse”, señaló.



Vergonzoso papel de la CNDH, actúa como títere: Zambrano

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se refirió a la recomendación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los legisladores para transformar al Instituto nacional Electoral (INE), y dijo que es un papel vergonzoso el que desempeña y actúa como títere de la Presidencia de la República.

Además, a través de su cuenta de Twitter, señaló que la CNDH no se pronuncia de la misma manera por feminicidios en el país, masacres o el desplazamiento forzado, pero sí se pronunció a favor de la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo federal.

“Qué vergonzoso papel de la @CNDH al actuar como títere de la Presidencia para golpear al

@INEMexico. Callada ante los feminicidios, las masacres, los desplazamientos forzados de miles de familias y ahora sabemos que existe porque golpea al #INE. #YoDefiendoAlINE”, escribió en su red social.

Anteriormente, también se refirió a que la CNDH ahora debería ser identificada como CNDP, que significa “Comisión Nacional de Defensa del Peje”. Y refirió que el artículo 10

