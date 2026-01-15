“Toro Fest 69 Edición”: Félix Salgado celebra su cumpleaños a lo grande; pobladores claman “unión pa' que sea gobernador”

El morenista Félix Salgado Macedonio celebró ayer su cumpleaños número 69 con banda y mariachi, rodeado de mesas de regalos y simpatizantes que coreaban porras en favor de “El Toro”.

El senador, quien se ha mostrado deseoso de suceder a su hija Evelyn Salgado, la actual gobernadora de Guerrero, transmitió en vivo los festejos en sus redes sociales oficiales como Facebook y TikTok, donde se muestran las playeras serigrafiadas con la leyenda “Toro Fest 69 Edición”.

“Con Salgado Macedonio al pueblo le irá mejor, aparte de ser humilde él siempre va pa'rriba, por eso hay que estar unidos, pa' que sea gobernador”, fue parte de las letras que coreaban los grupos musicales en el evento, mientras “El Toro” bailaba con pobladoras, zapateaba y ondeaba su sombrero.

Atiborrado de aplausos, los animadores celebraban que “Guerrero estaba de fiesta” y que las ocho regiones del estado se dieron cita para celebrar al senador e ingeniero.

“¡Félix Salgado, La Montaña está contigo! ¡Félix Salgado, Tierra Caliente está contigo! ¡Félix Salgado, Chilpancingo está contigo!” le gritaban los asistentes al legislador que se dijo contento, pues le regalaron canastas de mamey.

“¿Cómo saben que me gusta el mamey? ¡Muchas gracias! ¡Y pesan!”, manifestó el morenista mientras lo rodeaban de collarines de flores y le pedían selfies.

El senador morenista Félix Salgado Macedonio celebró ayer, miércoles 14 de enero, su cumpleaños número 69. Foto: Especial

“Que mi Diosito me lo mantenga con muchas bendiciones”, le dijo una señora de Tlapa de Comonfort. Otro poblador, originario de Chilpancingo, le aseguró que para 2027 cuenta con “el respaldo total para lo que le sigue”.

Salgado Macedonio ha reiterado en diferentes ocasiones que su sueño es contender por la gubernatura de Guerrero en 2027, a pesar de que Morena ha implementado un estatuto antinepotismo que prohíbe a la sucesión del poder entre familiares directos.

Aunque ha garantizado que respetará lo que su partido decida, la fiesta 69 del senador se tornó en una demostración pública de presunta popularidad y respaldo para la gubernatura guerrerense rumbo a los comicios del próximo año.

Horas antes de la celebración, el morenista transmitió en vivo desde su domicilio, donde bromeó que “se armó un escándalo” por haber publicado una canasta de regalos que recibió durante las primeras horas del día, en la que sobresalían cajas de preservativos.

“Me debieron haber felicitado porque estoy promoviendo la cultura de la buena salud y la prevención. Pero yo ya ni uso eso, yo ya me retiré”, bromeó.

Más tarde, al morder uno de sus al menos seis pasteles, Félix Salgado afirmó que su deseo de aniversario fue más dulzura en la vida. A la vez, compartió videos agradeciendo que se ha mantenido firme pese a las dificultades.

“Los sueños sí se cumplen y no importa cuántas veces caigamos. Hay que seguir adelante. Gracias por tanto y a seguir soñando” posteó en sus redes sociales, acompañado de imágenes de diferentes pasajes de su vida, como su protesta en la Cámara de Diputados tras las irregularidades de la elección de 1988 y, recientemente, fotografías acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

