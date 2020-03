Titulares de la Defensa y de Marina se llevan las palmas

Los aprobados

Luis C. Sandoval (Sedena)

Celebrando. Muchos eventos y festejos fueron la razón principal por la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada por el secretario general Luis Cresencio Sandoval González, recibió la mejor cobertura mediática. Su principal tema fue la celebración del Día del Ejército mexicano, lo que representó 19% de su cobertura. También encabezó la ceremonia de los 100 años del Colegio Militar. Acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional.

Parece que ahora sí van a incautar sustancias ilícitas: en Durango localizaron el cultivo de cinco hectáreas de amapola y en Nayarit decomisaron 809 kilos de cocaína. La Sedena se sumó al paro feminista del próximo 9 de marzo (9M). En enero, la Defensa Nacional fue la secretaría mejor evaluada del gabinete.

Arturo Herrera (SHCP)

Caso Lozoya. Por el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo “le está comiendo el mandado” al titular Arturo Herrera Gutiérrez, por lo menos en los medios de comunicación, pues siempre da mucho de qué hablar. La detención de Lozoya Austin generó 33% de la cobertura mediática, ¿tendrá algo que decir Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República?

Herrera Gutiérrez aceptó que el decrecimiento en la economía era algo predecible y confió en que crecerá en 2020. La pregunta del millón: ¿Cuánto y cómo crecerá? Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, dijo que prepara una nueva reforma financiera, en otras palabras, ahora pagaremos más impuestos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se vaya a hacer cargo de las compras consolidadas de medicamentos.

Herrera Gutiérrez participó en la Cumbre del G20 y dijo que colocarán un bono de 425 millones de dólares. El secretario le debe, como mínimo, una buena comida a Nieto Castillo, pues sin su presencia mediática, los resultados serían muy distintos.

José Rafael Ojeda (Semar)

Solidarios. Además de reconocer la fuerza del movimiento feminista, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) se sumó al paro del 9 de marzo y estableció que las mujeres que no asistan a trabajar no serán sancionadas. Dicho tema fue su segundo más mediático y generó 15% de su cobertura.

El secretario, almirante José Rafael Ojeda Durán, y el presidente López Obrador entregaron ascensos y condecoraciones e inauguraron instalaciones de la Guardia Nacional en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Tres elementos de la Marina Armada de México fueron detenidos junto con integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima en Irapuato y Celaya, Guanajuato.

Además, sigue la controversia sobre el control de los puertos, pues el presidente López Obrador pidió que la Semar los vigile y la administración la lleve la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). ¿Acatarán las órdenes?

Olga Sánchez Cordero (Segob)

Buzón de quejas. Pareciera que la instrucción a todo lo que sale mal en el gobierno es “pásale a la Secretaría de Gobernación (Segob), ellos te atenderán”, y este mes no fue la excepción. Autoridades de Gobernación dialogaron con padres de niños enfermos de cáncer, pero fue tal la desesperación de los afectados que se retiraron de las pláticas y condenaron la falta de resultados, lo que provocó 23% de su cobertura mediática.

El instinto de la secretaria Sánchez Cordero fue excelente al sumarse, sin regateos, al paro del próximo lunes 9 de marzo (9M), eso sí, aclaró que por la naturaleza de su trabajo ella no se podrá ausentar. Así de clara y contundente. Calificó como de indescriptible lo sucedido a la niña Fátima.

Marcelo Ebrard (SRE)

¿A Madrid? Por primera y probablemente última vez, sus miras deben estar concentradas en Madrid y no Estados Unidos.

El secretario Ebrard Casaubon sabe que le puede sacar gran provecho a la extradición de Lozoya Austin, y aseguró que buscará agilizar este proceso. Esta acción le valió 35% de su cobertura mediática.

También, el canciller Ebrard Casaubon informó que el flujo migratorio con Estados Unidos disminuyó 74.5% entre mayo de 2019 y enero 2020, diría el presidente estadounidense Donald Trump: “GREAT JOB”. ¿Dije Trump?, quise decir Andrés Manuel López Obrador.

Mexicanos fueron repatriados de la ciudad de Wuhan, en China, por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Un hecho dice más que mil palabras y el canciller Ebrard Casaubon destituyó a Roberto Valdovinos Alba, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), por hostigamiento laboral, además, se sumó al movimiento feminista y aseguró que en la SRE no habrá ninguna consecuencia en caso de que las mujeres no se presenten a trabajar el 9 de marzo.

La Cancillería busca conseguir un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿lo logrará? Hagan sus apuestas.

Los reprobados

Jorge Alcocer (Ssa)

El “secretario interino”.Aunque en teoría Jorge Alcocer Varela es el secretario de Salud, en la práctica está claro que Hugo López-Gatell Ramírez cuenta con toda la experiencia y confianza del Presidente. Fue la secretaría más cubierta por los medios de comunicación, pero también fue la que más impactos negativos tuvo. Se cumplió el peor escenario y llegó el coronavirus a México, esto generó 36% de la cobertura mediática.

La Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) anunció que debido al Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi), ya no darán servicio gratuito, lo que provocó una marcha de mujeres afectadas por la decisión; sin embargo, no lograron encontrar una solución.

Vergonzosa, por decir lo menos, fue la manera como se destituyó a Miguel Ángel Celis como director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).

De los 32 estados, 23 se comprometieron con el Instituto de Salud para el Bienestar.

Grupos empresariales han mostrado su rechazo al nuevo etiquetado frontal. ¿Dará la Secretaría de Salud (Ssa) su brazo a torcer? Veremos.

Miguel Torruco (Sectur)

Desprevenido. “No mates a la gallina de los huevos de oro” parece una buena sugerencia para el secretario Miguel Torruco Marqués frente a la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer los puentes vacacionales. Un 86% de su cobertura mediática fue negativa y estuvo relacionada con esta propuesta. Obviamente salieron los empresarios, entre muchos otros, y pidieron al secretario Torruco Marqués frenar la propuesta del Jefe del Ejecutivo federal. Aseguraron que esto tendría un costo de 21 mil millones de pesos. Eso sí, las secretarías de Turismo (Sectur) y Economía (SE) formaron un comité para analizar la propuesta de desaparecer los puentes. ¿A qué conclusiones llegaron? ¡Platiquemos secretario Torruco! Terrible mes para este funcionario, ¿tendrá la altura para frenar la iniciativa?

Esteban Moctezuma (SEP)

Tarde pero se sumó. Hasta el momento, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, había “nadado de muertito”, pues nunca había aparecido dentro de los mejores ni peores secretarios de Estado en el estudio A.R.M.A.

Pues llegó su momento y debutó con el pie izquierdo. Su tema más mediático fue el de analizar la posibilidad de que se cedan algunos días del calendario para mantener los puentes vacacionales, lo que generó 28% de su cobertura en medios.

Tarde pero Moctezuma Barragán se sumó al paro feminista del 9 de marzo. ¿Por qué tardó tanto secretario Moctezuma Barragán?

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que se investigará el protocolo en la escuela de la cual sacaron a la niña Fátima. La maestra Elba Esther Gordillo Morales, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se le fue la yugular, pues se pronunció en contra de los estatutos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y pidió que la SEP hiciera lo mismo. ¿Tenemos una batalla en puerta? Por último, anunció la conmemoración de los 60 años de la primera edición de libros de texto gratuitos, los cuales podrán ser consultados en una aplicación. Mal debut para el secretario Moctezuma Barragán.

María Luisa Albores (Secretaría del Bienestar)

La muda. No es ningún secreto que a María Luisa Albores González no le gusta salir en los medios de comunicación, pero eso tiene consecuencias, pues no logra llevar la narrativa de los avances en la Secretaría del Bienestar que ella encabeza. Un 48% de su cobertura mediática estuvo relacionada al caso de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), antecesora de Bienestar.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó a delegados estatales y funcionarios de la Secretaría del Bienestar por autopromoción. ¿Nada que aclarar secretaría Albores González?

La Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer que investiga a delegados estatales de la actual y anterior administración ¿secretaria Albores González nada que decir? Diversos analistas aseguran que el programa Sembrando Vida no ha dado los resultados esperados ¿Algún comentario secretaria Albores González? Mientras la titular de Bienestar no promueva las acciones de la secretaría que encabeza, difícilmente, tendrá buenos resultados.

Graciela Márquez Colín (SE)

Hackeada. No es la primera vez que sucede algo así en alguna dependencia del gobierno federal, esta vez la víctima fue la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Graciela Márquez Colín. El ataque cibernético generó 23% de su cobertura mediática. Sin embargo, también llegaron buenas noticias, pues la inversión extranjera directa subió 4.26%.

Por decreto presidencial se prohibió la importación de los cigarros electrónicos o vapeadores.

La secretaria Márquez Colín declaró que es importante diversificar los tratados comerciales, pero lo interesante sería generar condiciones para alcanzar estos acuerdos que tanto menciona.

Por último, sobre el etiquetado frontal de los productos, Márquez Colín aseguró que la obesidad le cuesta a México 440 mil millones de pesos. Veremos quién gana esa batalla entre empresarios y gobierno, pues las campanas ya sonaron.