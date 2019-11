“Terrible”, que EU declare terroristas a los narcos, consideran expertos

Expertos y académicos de México y Estados Unidos rechazaron ayer el anuncio del presidente Donald Trump de designar como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) a cárteles mexicanos de las drogas y advirtieron que no sólo genera temor de que sea la puerta de entrada a una intervención militar, sino que no resuelve el problema y obede-ce a una situación de política interna estadounidense.

“Es una idea terrible porque reducirá la cooperación mexicana, dado que muchos en México temen que sea el primer paso hacia un tipo de intervención militar, algo que Trump sigue mencionando cuando habla con los presidentes mexicanos”, aseguró la exembajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson en declaraciones al portal de noticias Vox.

Tras la masacre de nueve mexicano-estadounidenses de la familia LeBarón en Sonora, Trump ofreció ayuda al gobierno de México para “limpiar” el país “de estos monstruos. Estados Unidos está listo y dispuesto para involucrarse y hacer el trabajo rápida y eficazmente”. México rechazó el apoyo.

Aún no se conocen detalles de cómo sería la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras ni cuáles entrarían en esa categoría, pero el anuncio encendió las alertas.

“Ha generado preocupación en México de que Estados Unidos envíe al ejército; si no las botas [los efectivos] en sí, quizá sí drones a combatir a los cárteles de la droga”, señaló Jana Nelson, experta en México del Wilson Center, a NPR.

Pero además, advirtió Nelson, para México el problema está en otro lado. Así lo señaló a Vox: “No hay voluntad política en México de invitar a las tropas de Estados Unidos a entrar... Es tanto un asunto de orgullo nacionalista como el entendimiento en México de que lo que estimula a los cárteles de las drogas son las armas que se les venden en Estados Unidos y las drogas consumidas por los estadounidenses. Desde la perspectiva mexicana, la raíz de la violencia está al otro lado de la frontera”.

En México, académicos consideraron que el anuncio hecho el martes por Trump obedece a una cuestión de política interna que México debe aprovechar para convocar a la unidad. “Pareciera que de lo que tiene necesidad ahora Donald Trump es de reactivar su industria militar y, sobre todo después de la reciente incursión en Siria, ahora quiere ponerle rostro de terrorismo al narcotráfico”, consideró el académico de la FES Acatlán Abdiel Hernández.

Frente a esto, lo que el gobierno mexicano necesita hacer, indicó, es reconceptualizar el terrorismo y sobre todo comenzar a buscar mecanismos efectivos de combate a la delincuencia en México, incluyendo el “diálogo, porque, en su caso, se trata de decisiones unilaterales de Estados Unidos”.

Hernández subrayó que es un buen momento para el llamado a la unidad nacional y a defender la soberanía con contundencia.

Las autoridades mexicanas, añadió, deben crear una agenda de seguridad nacional no enfocada a lo internacional. Criticó que actualmente en México para combatir la delincuencia simplemente se han congelado cuentas, pero no se han recuperado espacios públicos.

En este aspecto, Nelson advirtió de una vulnerabilidad que tiene el gobierno mexicano frente a Estados Unidos: la negociación del T-MEC. “Sus manos están atadas. No pueden antagonizar mucho con Trump y el poder está, en estos momentos, en las manos de Trump”, indicó. “Así que la relación bilateral, que ha estado sufriendo los últimos tres años, probablemente seguirá sufriendo”.

Bernardo Méndez, ministro en retiro del Servicio Exterior Mexicano, coincidió. “Dados los antecedentes de las presiones del presidente Trump sobre migración y T-MEC” y que el mandatario estadounidense busca reelegirse en las presidenciales del año próximo, “no será tarea sencilla negociar”, manifestó. Por ejemplo, durante su campaña en 2016 Trump usó a México para mostrarse “duro” y uno de sus mantras principales fue el muro en la frontera que, aseguraba entonces, pagaría México. Ya como mandatario, usó la amenaza de imponer aranceles para presionar al gobierno mexicano a reforzar controles fronterizos.

Raúl Benítez Manaut, catedrático de la UNAM, llamó a la cautela, considerando que la amenaza de Trump no tiene aún efectos legales. “Esto es algo que declaró el presidente Trump, no es todo el gobierno, no es el Pentágono. Además, es necesario tomar en cuenta que todavía falta pasar por procesos legis-

lativos. Aunque sí puede la Casa Blanca sacar una iniciativa”, dijo.

Benítez Manaut apuntó que en México la declaración de Trump puede tener su parte positiva, que bien puede ser la creación de un programa que concluya en política pública para el combate a la delincuencia. Del lado negativo, resaltó la posibilidad de que Estados Unidos avance en su intención de combate. “Una captura unilateral de narcos, como ocurrió en 1985 con la captura del médico que atendió al agente de la DEA asesinado en territorio mexicano, Guillermo González Camarena. Los agentes de Estados Unidos cruzaron la frontera en silencio, capturaron al médico [Humberto Álvarez Machaín] en Tijuana, Baja California, se lo llevaron y sentenciaron en California”, recordó.

***Con información de Redacción