Teletón supera su meta y recauda 374 millones de pesos

El Teletón supera la meta un 2.9% y recauda 374 millones 573 mil 841 pesos en su vigésima segunda edición.

El evento arrancó desde muy temprano y tras un largo día de donaciones, cuando el reloj marcaba las 21:00 horas, la cifra alcanzada hasta ese momento era de $231 millones 996 mil 957 pesos, por lo que la incertidumbre de saber si se lograría alcanzar la meta se comenzaba a sentir.

Todo mejoró cuando a la 1:00 de la mañana la cifra ya era de 342 millones 884 mil 302 pesos, cerrando la jornada de una manera exitosa con 374 millones 573 mil 841 pesos.

Al inicio del evento, el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros Verdugo, hizo un llamado a toda la población mexicana para superar la meta de 367 millones 190 mil 205 pesos.

“Ellos son la inspiración, ellos son la oportunidad, ellos son los que nos rehabilitan a nosotros, porque somos nosotros los que necesitamos recordar la bondad y saber que podemos ayudar", dijo.

Al llamado también se sumó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló como “una noble tarea” a la misión del Teletón.

“…y convoco a todos los que puedan ayudar, a que lo hagan, porque es una noble tarea, es para sentirnos todos más humanos…”, comentó el presidente.

Asimismo, resaltó la importancia de la existencia de las clínicas de la fundación: "La labor de Teletón es importante porque no sólo es una ayuda económica, fundamentalmente se trata de la atención médica, de la rehabilitación, porque hay discapacidades que si se atienden a tiempo, si hay terapias, pueden superarse y no se convierten en discapacidades graves y permanentes, por eso las clínicas del Teletón son muy importantes”.

Durante la transmisión estuvo presidida por conductores como Marco Antonio Regil, Galilea Montijo, Eugenio Derbez, Claudia Lizaldi, Inés Gómez-Mont, Christian de la Fuente, Jackie Bracamontes, Eduardo Verástegui, entre otros, también fue amenizada por una edición especial de programas como, Pequeños Gigantes, La Rosa de Guadalupe y 100 Mexicanos Dijeron.

“Estoy muy contento de poder estar, siempre que me han invitado, y he podido, aquí estoy. Y cuando no he podido he hecho todo lo posible por estar, el Teletón es algo que para mí ha sido muy importante desde que nací en mi país, y bueno, México ha sido un país que me ha tratado casi como el mío, es como mi segundo hogar y por eso estoy aquí”, comentó el actor chileno Cristián de la Fuente, a los medios de comunicación durante el evento.

Por su lado Eduardo Verástegui comentó que este tipo de causas son un compromiso que no se deben de esperar que solo se hagan una vez al año, porque afirmó que esto es un trabajo de todos los días y lo que México necesita es de “mexicanos y mexicanas que amen hasta que duela”.

El actor dijo sentirse agradecido de participar en este Teletón, e hizo una invitación a que el público abriera su corazón porque "sólo donando podemos levantar a nuestro hermano y a nuestra hermana, cuando se levantan, tú también te levantas y yo también me levanto y México se pone de pie”, señaló.

Mientras que Diego Boneta, el actor de Luis Miguel la serie, apuntó desde un inicio que se tenía que vencer la batalla del “no puedo”, porque para él “creer es poder” y es por esa razón sí se podía llegar a la meta.

“Aquí estoy apoyando a una gran causa, en la que llevo trabajando muchísimos años, desde que empecé, aquí echándole las ganas, apoyando a México para que sigan donando”, indicó Boneta.

Teletón cuenta con 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión, así como un Centro de Autismo y otros de oncología, en donde se han podido atender 374 mil 768 personas desde su apertura.