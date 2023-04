Los 8 Principios de Gobernanza Climática publicados por el Foro Económico Mundial (WEF) son la guía para los Consejos de Administración sobre cómo enfrentar la crisis climática actual. Estos Principios requieren además de herramientas globales y locales para poder ser aplicados en la gobernanza de las empresas.

El pasado 16 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó la primera edición de la Taxonomía Sostenible de México (TS). Como señala el documento, es un sistema de clasificación que permite identificar y definir actividades, activos o proyectos de inversión con impactos medioambientales y sociales positivos, con base en metas y criterios establecidos.

Los objetivos de la TS son mitigación y adaptación de cambio climático, gestión de recursos hídricos, conservación de ecosistemas y biodiversidad, impulso a la economía circular y prevención y control de la contaminación, todos alineados con los Principios de Gobernanza Climática. El documento utiliza el Sistema de Clasificación Industrial del América del Norte (SCIAN) para clasificar las actividades económicas y está dividida en 6 sectores económicos (agricultura y ganadería, energía, construcción, manufactura, transporte y residuos) y 123 actividades económicas. Adicionalmente el documento incluye temas de igualdad de género.

La TS está basada en un parámetro principal (criterio de sostenibilidad), la contribución substancial (evidencia de desempeño ambiental o social), el no daño significativo (criterios ambientales que aseguran no hay daño bajo otros criterios) y salvaguardas mínimas (derechos humanos, buenas prácticas internacionales, etc.).

Este documento ha sido elaborado por amplios grupos de trabajo interdisciplinarios, lo cual genera un enfoque integral y elimina riesgos de “ceguera de taller” y “greenwashing”. Esta herramienta ayudará a los Consejos de Administración de las actividades económicas listadas, pero también a los de las instituciones de crédito y de inversionistas institucionales a mejorar su gobernanza climática.

La TS es una gran herramienta para poder gestionar los Principios de Gobernanza Climática en los órganos de administración, de Dominio del tema climático, y de de Evaluación de riesgos materiales y oportunidades.

Bien por México.

Miembro del Comité Ejecutivo de Chapter Zero México.