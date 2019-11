Suman nuevas versiones por fallido operativo

A dos semanas del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán López, el gobierno federal continuó rectificando o dando marcha atrás a sus propias versiones e información de los hechos.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el coronel de caballería del Estado Mayor Presidencial Juan José Verde Montes no participó en el despliegue, aunque durante la conferencia anterior, efectuada este jueves, fue el nombre que se proporcionó a pregunta expresa para saber quién ordenó el operativo.

Esta aclaración se suma al menos a otras cuatro en las que la administración encabezada por López Obrador ha esclarecido lo ocurrido el pasado 17 de octubre.

Primero, se dijo que se ubicó al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán de forma fortuita, para luego reconocer que era un operativo planeado. Luego, en una reunión en el Senado con legisladores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que se investigaban posibles filtraciones que alertaron a los criminales; sin embargo, el funcionario señaló ayer que no hubo tales.

Otra rectificación fue sobre si es un objetivo de seguridad capturar a Guzmán López. También se ha tenido que aclarar respecto a que si el Presidente sabía la acción.

Un día después del operativo en Culiacán, EL UNIVERSAL hizo una relatoría de al menos seis versiones distintas que dieron autoridades federales de los hechos de violencia ocurridos minutos después de la detención del hijo de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa.

En la nota “Dan seis versiones sobre el caso Chapito”, publicada el pasado 29 de octubre, este diario explicó paso a paso cómo fluyó la información en torno a la detención y cómo las autoridades no confirmaban o desmentían los datos que circulaban en internet.

¿Quién dirigió el operativo? Ayer, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Mandatario se reservó el nombre del mando encargado de ejecutar el operativo en Sinaloa, por razones de seguridad y protección. Además precisó que Verde Montes, señalado un día antes como responsable del despliegue, no participó en las acciones para detener al hijo de El Chapo.

Minutos después de que el nombre de Verde Montes fue revelado, especialistas en temas de seguridad lamentaron esta decisión por considerar que se puso en riesgo la vida del militar y la de su familia.

Para subsanar esta situación, el responsable del Ejército, el general Luis Cresencio Sandoval, se presentó en la conferencia de ayer y aseveró: “[Verde Montes] es el coordinador desde la Ciudad de México, ayer se mencionó. Aunque tomó otro sentido, él está aquí, desde donde coordina los esfuerzos. Él no participó en la operación de Culiacán”.

Esto mismo ocurrió la noche del 17 de octubre, día en el que se llevó a cabo el operativo. En aquella ocasión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó en un video que elementos de la Guardia Nacional hacían un rondín de rutina y fueron agredidos desde el fraccionamiento Tres Ríos; en su esfuerzo por repeler la agresión, afirmó, se habrían encontrado por casualidad con Ovidio Guzmán.

Esta versión oficial también fue derrumbada por sus mismos autores al siguiente día en Oaxaca, cuando López Obrador reconoció que la detención se dio porque tenía una orden de aprehensión con fines de extradición en Estados Unidos.

Una tercera contradicción también fue protagonizada por Durazo Montaño, quien en esta semana se reunió con los coordinadores de las bancadas en el Senado y señaló que había sospechas de filtraciones al Cártel de Sinaloa para que pudieran salvar a su líder.

No obstante, ayer el funcionario aseguró que no se tenían indicios de que eso hubiera pasado.

Al respecto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que el grupo criminal pudo estar en contacto durante 20 minutos vía telefónica, lo cual les permitió organizar el rescate de Ovidio Guzmán.

Otra contradicción fue estelarizada por López Obrador el pasado 22 de octubre, cuando aseguró que no estaba enterado del operativo: “Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general que se aplica, le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa”.

Ante esta situación, Durazo Montaño nuevamente salió a escena y en su reunión con los senadores afirmó que el Presidente sí tenía conocimiento del operativo y todo lo ocurrido.

Incluso en la presentación del minuto a minuto del despliegue ofrecido por las autoridades, se aceptó que a las 15:45 horas del pasado 17 de octubre, el Mandatario fue advertido de lo ocurrido.

Hasta el momento, el Presidente ha dicho que intentarán detener a Ovidio Guzmán de nuevo, pero sin poner en riesgo la integridad de las personas, aunque también se ha aclarado que no hay una orden de aprehensión.