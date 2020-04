“Sería canallesco no apoyar a estados”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si hay gobiernos estatales que necesitan recursos extraordinarios y equipo médico para hacer frente al coronavirus (Covid-19), se les entregarán, independientemente de si éstos tienen diferencias con su gobierno, puesto que sería “canallesco y ruin” negar estos apoyos.

Sin embargo, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal recordó que a los gobernadores se les adelantaron los recursos de Salud hasta el mes de junio, “para que no se vaya a decir que no tienen los fondos.

“Lo que sí les puedo comentar es que se les han entregado todos los recursos, hasta por adelantado. En el caso de los recursos de Salud, se les entregaron hasta junio, o sea, para que no se vaya a decir que no tienen los fondos.

“Todo lo que estamos comprando de equipos es para todos. Sería ruin, canallesco, negar equipos médicos a ciertos estados sólo porque tengan diferencias con nosotros; de ninguna manera, porque es el pueblo de México el que necesita el apoyo.

“Conservadores rechazaron propuesta de revocación de mandato”

El Ejecutivo federal acusó que fueron los partidos conservadores en la Cámara Alta quienes rechazaron su propuesta de adelantar a 2021 la revocación de mandato.

“Que conste que lo propuse, ayer votaron en la coordinación política del Senado, no quisieron algunos partidos, no los voy a mencionar, pero desde luego los partidos conservadores no quisieron, ya ahí se los dejo de tarea a ustedes para que vean qué partidos fueron los que rechazaron la propuesta”.

En otro tema, el Ejecutivo adelantó que “no tarda” en salir otro famoso como parte de la campaña que sus adversarios, dijo, han montado en su contra.

Al hacer un llamado para que médicos y enfermeras se sumen a la convocatoria de “Médicos del Bienestar” para atender los casos de personas contagiadas de coronavirus, el Presidente reclamó que administraciones anteriores hayan dejado un déficit de este personal en las instituciones públicas de salud y que hoy se requiere para enfrentar el momento más crítico de esta pandemia.

El Mandatario federal garantizó que aquel personal de Salud que se sume a esta convocatoria tendrá trabajo permanente, o si lo desean podrán laborar sólo seis meses, mientras pasa la contingencia por el Covid-19.