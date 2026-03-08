Entre muestras de ánimo y sororidad, así transcurrió el encuentro 100 Mujeres Líderes, convocado por EL UNIVERSAL y la Universidad Panamericana (UP).Se trató de un espacio en el que mujeres destacadas pudieron compartir experiencias en torno a los retos que enfrentan ellas en espacios de liderazgo y la toma de decisiones.

La alegría y la empatía se reflejaba en el rostro de las 100 mujeres, con diferentes trayectorias e historias de vida, pero que compartieron animosas un saludo y, también, sus vivencias al enfrentarse a un sistema patriarcal en cada rubro de su desempeño profesional.

Al filo de las 10:00 horas, las invitadas comenzaron a llegar y saludarse entre ellas. Algunas alumnas de la Universidad Panamericana, al reconocerlas, se hicieron espacio entre sus clases para acercarse y pedirles fotografías y consejos profesionales.

En el auditorio de la Torre de Humanidades, el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, y su esposa, la señora Perla Díaz Tejeda de Ealy, las recibieron.

Quien más muestras de sororidad recibió fue Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán. La solidaridad se demostró tras la muerte de su esposo, Carlos Manzo, y las amenazas y ataques que ella ha recibido no sólo por parte del crimen, sino incluso por hombres representantes de algunos partidos políticos.

Maite Azuela, periodista y columnista de EL UNIVERSAL, dio inicio al evento, dando la palabra a Fernanda Llergo Bay, rectora general de la UP, quien destacó la intención del Licenciado Ealy Ortiz por hacer coincidir a tantos liderazgos femeninos en un esfuerzo por llevar la paridad a otro nivel: no sólo el de la presencia, sino el de compartir la experiencia adquirida e imponer nuevas narrativas.

Luego llegaron las palabras del Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, quien cedió el micrófono a su esposa Perla Díaz Tejeda de Ealy para que leyera en su nombre el mensaje que él escribió para el encuentro con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En el mismo destacó la labor de las invitadas, agradeció el esfuerzo de las colaboradoras del diario y celebró algunas cifras esperanzadoras para erradicar la violencia contra las mujeres, pero subrayó lo que aún queda pendiente.

Después vino la Mesa de Diálogo Liderazgo femenino que transforma, en la que Nuria González, directora general de Royal Canin México; Azucena Uresti, periodista de EL UNIVERSAL, y Zaira Cedillo, presidenta de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género en el Estado de México, compartieron sus experiencias al sobresalir en un entorno dominado por hombres.

Así, este evento sirvió, como lo dijeron todas ellas, para encontrarse en un ambiente de reflexión y compartir experiencias desde el “ser mujer” en todos sus espacios profesionales.

Al encuentro también asistieron las presidentas de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y del Senado, Laura Itzel Castillo. Asimismo, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez; las periodistas Paola Rojas, Ana Paula Ordorica, Pamela Cerdeira y Sandra Romandía, entre otras activistas, escritoras, deportistas, actrices e influencers.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.