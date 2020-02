Responde vocero de FGR a “alusiones personales”

Señor Director:

Contrarréplica de un burócrata.

En respuesta a la calificación de burócrata con la que me señala Roberto Rock, me permito ejercer mi derecho de réplica a dichas “alusiones personales”.

1.- Ser servidor público no me afrenta ya que sigo ejerciendo mi tarea periodística en dicho sector desde hace más de 30 años cuando egresé de la entonces ENEP Acatlán y posteriormente obtuve mi título profesional de periodista en la UNAM.

2.- Reitero que Rock en su conducta profesional afirma sin pruebas, se contradice y pretende que alguien pruebe lo que él debería demostrar.

3.- Estoy en la mejor disposición de “comparar” mi conducta profesional con la de Rock sobre la base del código de ética de EL UNIVERSAL, al cual me adhiero razonadamente.

Lic. Raúl de Jesús Tovar Palomo

Director General de Comunicación Social de la Fiscalía General de la República.

Respuesta del columnista

Señor director:

Siempre he encontrado en la burocracia a representantes dignos. Tengo para mí que este no es el caso. Y es labor del periodista escrutar en la tarea de personajes públicos, no debatir con sus escribanos.