Rechazan petición de quitar visas a diputados

Al manifestar que es “regresar a la Guerra Fría”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de que el representante demócrata de Texas, Vicente Gonzalez, haya pedido al gobierno de Estados Unidos cancelar las visas de 25 diputados mexicanos que integran el Grupo de Amistad México-Rusia, y adelantó que en caso de que se apruebe se enviará una nota diplomática al gobierno de Joe Biden en protesta.

“Aprovecho para decir que no veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania, como se expresaron unos legisladores. Ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos, eso es regresar a la Guerra Fría, las épocas de la persecución y de exclusión y autoritarismo”, dijo.

“No estoy de acuerdo con eso... Bueno, no estuve de acuerdo cuando le quitaron al presidente Donald Trump su cuenta de Twitter porque es importante la libertad. ¿Cómo vamos a hablar de libertad, cómo va quedar la Estatua de la Libertad? Se va a quedar verde de coraje. ¿Cómo vamos a hacer eso?

“Si se llevara a cabo una medida de eso, con mucho respeto enviaríamos una nota diplomática de protesta”, manifestó en Palacio Nacional.

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó categóricamente la solicitud del congresista federal de EU.

“Esta presidencia rechaza categóricamente las manifestaciones realizadas por el congresista estadounidense Vicente Gonzalez, por considerarlas como intervenciones directas a las facultades constitucionales de los legisladores mexicanos”, expuso.

Gutiérrez Luna recordó que constituye una facultad irrenunciable del pleno de la Cámara de Diputados “la conformación de grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de otras naciones. Es derecho de los diputados mexicanos participar en grupos de amistad, reuniones interparlamentarias, organismos internacionales parlamentarios, foros, reuniones y ceremonias”.

Resaltó que la solicitud del congresista estadounidense tiene “deficiencias” e “imprecisiones” no sólo en su apreciación política, sino en la referencia hacia los presuntos integrantes del mencionado Grupo de Amistad, “siendo que algunas personas ahi enunciadas han dejado de ser legisladoras, no integran dicho comité o incluso han fallecido, lo que pone en evidencia la ligereza de las expresiones del representante Gonzalez.

“Entendemos que la solicitud particular del legislador antes mencionado no representa la posición de Estados Unidos ni de su gobierno, por lo que esta cámara reitera su interés y disposición para continuar desarrollando una agenda común en beneficio de ambos países”, dijo.

El presidente del grupo de amistad México-Estados Unidos, Miguel Torruco Garza, advirtió que la petición “no va acorde a la relación parlamentaria” entre ambas naciones.

En una carta dirigida al congresista Vicente Gonzalez, reconoció que la propuesta para el retiro de visas “tomó por sorpresa” a la Cámara de Diputados.

“La solicitud que se hace para restringir a los diputados de este Congreso no va acorde a la relación parlamentaria que ambos países hemos venido fortaleciendo e impulsando en los últimos años, misma que parte del respeto entre pares y la soberanía de cada país”, apuntó.

Aclaró que el gobierno mexicano ha rechazado la violencia en todas sus formas, incluida la invasión rusa en Ucrania.

En tanto, el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña se burló de Gonzalez por haber usado una lista desactualizada de los integrantes del grupo México-Rusia, en la que incluso hay un legislador ya fallecido.

En Twitter, Fernández Noroña explicó que de los 25 diputados a los que el representante pidió quitarles la visa 10 no pertenecen a la 65 Legislatura.

“Nueve exlegisladores de la LXIV Legislatura —2018-2021—, uno de la LXII Legislatura —2012-2015—. El colmo, uno de los legisladores de la LXIV ya falleció, a saber, Raúl Sánchez Barrales. A Huacus le dicen Huacas. Lo dicho, el listado está hecho con las patas”, escribió.

Y agregó: “Me estoy dando cuenta de que le quieren quitar la visa a un muerto. Ya falleció el exdiputado Raúl Sánchez Barrales. Vicente Gonzalez es un genio”, ironizó el diputado.