Rechaza vínculo con espionaje

Señor director:

En la edición de ayer se publica la columna Contracorriente, de Maite Azuela, en la cual se alude a mi persona y narra hechos en los que se insinúa que el que suscribe invadía la vida privada de las personas. En diferentes medios he manifestado que tales presunciones son totalmente falsas; por lo que niego categóricamente las insinuaciones escritas, por no corresponder a la verdad.

En la propia narrativa se hace referencia que una exfuncionaria “intuía”, junto con otros compañeros, sin precisar de quién o quiénes se trata, que estaban siendo espiados; su intuición no corresponde a la verdad respecto a mi persona.

La columna es un tanto confusa, y esto lo digo con el debido respeto a la columnista, y poco puedo hablar del tema, ya que este se basa en supuestos que son inexistentes; sin embargo, sería muy lamentable que alguna persona resentida contra mí, por mi largo peregrinar en la vida política y la administración pública, se aproveche de la buena fe de la señora Azuela para trasladar venganzas, rencores y todos los malsanos sentimientos que pude haber inspirado en otras personas que, hoy, se ven como mis adversarios. Es difícil saber a qué colaborador mío se refiere, ya que a lo largo de mi vida pública, de forma directa e indirecta, seguro rebasa un millar el número de personas con las que tuve la oportunidad de compartir un espacio laboral.

Sugiero de manera atenta leer mi columna del pasado 28 de septiembre de 2020 en EL UNIVERSAL, en la cual fijo una posición respecto a la nueva normalidad en la política mexicana y que responde a los infundios que se han difundido respecto a mí.



Héctor Serrano Cortés

RESPUESTA DE LA COLUMNISTA

Señor director:

Agradezco la respuesta de Héctor Serrano a mi columna sobre espionaje en la CDMX. Como él refiere, no menciono los nombres ni los cargos de quienes me dieron sus testimonios. A partir de los hechos presentados por Mexicanos contra la corrupción, conversé con algunos exfuncionarios que aseguran ser víctimas de violación a su privacidad. No revelaré su identidad, no solo porque merecen anonimato, sino para no revictimizarles. Tampoco desestimé sus palabras y emociones, sino que, por el contrario, reconozco su valor y honestidad.

Lo que escribo es y ha sido siempre resultado de mi libre e individual reflexión. Lamento que a cambio de argumentos sobre lo que mi columna describe, Héctor Serrano haya elegido suponer que mis palabras están al servicio de alguno de sus adversarios. Somos muchas personas que pensamos, nos expresamos y tomamos acción sin que nuestra identidad esté determinada por una figura política.

Tal y como lo señalo en mi columna, el emplazamiento periodístico es a explicaciones detalladas y contundentes. Precisamente por ello, la relevancia que tiene el papel de un personaje público, con la trayectoria y ocupación de varios cargos como la que él tiene, lo cual le faculta como sujeto al escrutinio.

Mi columna da voz a quienes se asumen como víctimas. Agradezco que Héctor Serrano haya reaccionado a ella, sin embargo, quienes merecen conocer su postura ante lo ahí expuesto son precisamente a quienes se les violó el derecho al a privacidad.



Maite Azuela