Quiero que pase “completa”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional (GN) pase “completa” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin esperar la decisión en el Congreso sobre la iniciativa constitucional que pretende enviar.

En su conferencia de prensa mañanera, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que habrá una reestructuración por completo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de que pase a ser la “Secretaría de Seguridad Pública y Justicia”. Aseguró que tiene que utilizar estas atribuciones legales porque debe resolver el problema de la inseguridad y la violencia, y acusó que el bloque opositor “no ayuda en nada”.

“Les adelanto que ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad, que tiene que ver con la GN, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo.

“En la esfera de mis atribuciones puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el gobierno; puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios (…) No hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar. Porque tengo, bueno, primero, el problema que resolver, tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada”.

El Mandatario federal ha manifestado que esta medida es para evitar que la GN se “eche a perder” como, asegura, pasó con la extinta Policía Federal (PF).

“En este caso, ¿no sería brincarse al Legislativo en un proceso como debería ser?”, se le preguntó al Presidente.

“Sí, va una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo. Por si no pasa, de todas maneras va a quedar así (...) Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, explicó.

Reestructuración a SSPC

Frente al general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, el Mandatario aseguró que en una “época de transformación” no se puede actuar con tortuguismo burocrático, menos cuando se trata de justicia.

“Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública, y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y, claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia”.