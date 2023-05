Por: Francisco Riquelme Gallardo

En la actualidad, dentro de los Estados Democráticos de Derecho existe un interesante binomio. Por un lado, la obligación que tienen las autoridades de garantizar a los ciudadanos un ambiente de armonía social y seguridad jurídica, para lo cual, se entienden facultadas para combatir/reprimir todas las manifestaciones de criminalidad que se susciten dentro de su territorio.

Y por el otro, existe también la obligación de respetar los derechos humanos y garantías de protección, consagradas en favor de todos sus gobernados tanto en el texto de las Constituciones Generales, como en las fuentes internacionales, constituidas por los Tratados Internacionales.

De esta forma, dichas prerrogativas fundamentales de doble fuente, deben permear en todas las relaciones entre las autoridades y los gobernados, las cuales, a su vez, deben servir también como parámetro al ejercicio de toda actividad punitiva, esto sin soslayar su eficacia.

En efecto, si bien el Estado Mexicano tiene la obligación de enfrentar el fenómeno delictivo en todas sus manifestaciones (v.gr orden de aprehensión, cateos, intervención de comunicaciones o medidas cautelares, entre muchos ejemplos). Empero, no menos cierto es también que dichas atribuciones no son; ya que con independencia de la gravedad de ciertas conductas o bien, de la culpabilidad de los presuntos autores; los Derechos Humanos se erigen en límites infranqueables para el ejercicio de toda potestad pública.

La función legislativa de igual manera se encuentra inmersa en esta dinámica garantista. De ahí que todas las disposiciones de derecho interno que se adopten con la finalidad de combatir a la delincuencia en México, deben ser efectivas/garantistas, lo que significa que el legislador nacional al desempeñar sus funciones, tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias a fin de cumplir con las previsiones en materia de Derechos Humanos.

Dicha previsión, deben ser respetuosos de las prerrogativas fundamentales, tales como: la Exacta Aplicación de la Ley en materia penal; el Principio de Proporcionalidad de las Penas, o bien, la Presunción de Inocencia en su vertiente poliédrica, por citar algunos de ellos.

Por ende, si una norma en materia penal no fuese acorde para con estas directrices, la consecuencia lógica sería su expulsión o inaplicación en cada caso concreto, esto, a cargo de las autoridades jurisdiccionales competentes.

Hace algunos años el foro jurídico penalista ha señalado en la potencial inconstitucionalidad e inconvencionalidad de tres normas generales vigentes en el sistema jurídico penal nacional, me refiero al tipo penal de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, a la compleja figura denominada OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (lavado de dinero); previstos y sancionados en los artículos 224 y 400 bis, ambos del Código Penal Federal, respectivamente, y al cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la EXTINCIÓN DE DOMINIO.

La principal razón de este reclamo de inconstitucionalidad/inconvencionalidad, radica en la reversión de la carga de la prueba (o prueba dinámica como le refieren en Colombia), en perjuicio de los gobernados imputados por dichas figuras, esto, en detrimento del referido Derecho Humano a la Presunción de Inocencia (como regla de trato y como regla de prueba).

Por lo que respecta primeramente a la descripción del ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, el código penal federal, establece que se sancionará penalmente a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, incurra en enriquecimiento ilícito, el cual, existirá cuando el servidor público no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Por su parte, en el diverso tipo penal de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, el legislador federal grosso modo sanciona una multiplicidad de conductas (núcleo verbo rectoras) que, eventualmente, fuesen realizadas por una persona a sabiendas que se trata del “producto de una actividad ilícita”. A este respecto, el propio órgano creador de la ley ha establecido -como interpretación auténtica- que se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

Finalmente, debe señalarse al cuarto párrafo del artículo 22 de la carta magna, que establece que procederá la extinción de dominio, sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Como claramente podrá advertirse, en estas construcciones ius punitivas, existe una expresa reversión de la carga de la prueba en perjuicio de las personas imputadas por ambos delitos o por la acción civil de extinción de dominio; quienes frente a la presunción de ilegalidad de su haber patrimonial, tendrán la carga procesal de acreditar la legítima procedencia de los bienes afectos en cada caso concreto (esto, por lo que respecta al lavado de dinero y en el caso de extinción de dominio); o bien, el legítimo aumento de su patrimonio (únicamente por lo que respecta al Enriquecimiento Ilícito).

Prima facie, estas referencias parecen ser inconstitucionales e inconvencionales esto, se reitera, al pretender relevar a la única institución constitucionalmente facultada para la eficaz investigación de los delitos, como lo es el Ministerio Público -acorde con las previsiones del artículo 21 constitucional- de su función de acreditar integralmente la comisión de éstos; específicamente, por lo que respecta a ambos elementos normativos en mención (ilegítima procedencia o ilegítimo aumento del haber patrimonial, según corresponda), toda vez que dicha carga se revierte en perjuicio (procesal) del gobernado imputado, quién es el obligado a justificar la licitud de su patrimonio desde las tempranas etapas del procedimiento penal o civil. Lo que superficialmente puede considerarse violatorio del Derecho Humano a la Presunción de Inocencia, como regla de trato y como regla de prueba.

No obstante, ambos tipos penales señalados, han sido ya materia de escrutinio constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, en diversos precedentes,[1] ha sustentado la constitucionalidad de ambas normas; esto, bajo el argumento esencial de que (i) no existe transgresión al marco constitucional, ya que en todos los casos, la determinación de tales elementos normativos exige comprobar que la actividad de la que proceden los recursos es ilícita, para lo cual, el Ministerio Público deberá aportar indicios fundados al respecto. Además, (ii) por el hecho de que las hipótesis normativas son constitutivas de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario; por lo que dicho señalamiento, no obliga al inculpado a demostrar la licitud de la procedencia de los recursos, toda vez que ello constituye el reconocimiento del derecho de defensa que le asiste.

Argumentaciones que merecen reflexión profunda, y obliga a enfrentarnos a un nuevo concepto procesal, en donde atendiendo a la naturaleza de la prueba, se pueda establecer la necesidad de la colaboración procesal por parte del acusado/demandado, lo que no debe confundirse con la inversión o la reversión de la carga de la prueba. Ya en el mismo sentido también la Corte Constitucional Colombiana ha resuelto similar criterio.

Actualmente, la obligación de investigar y acreditar los extremos de la acción penal o civil, aun en estos tres casos, sigue siendo claramente del Ministerio Público, sin embargo, desde ahora debe entenderse que en cada caso particular, atendiendo a la naturaleza de la prueba, es necesario que la parte procesal que naturalmente cuente con el acceso a la información, sea quien la proporcione a la investigación o juicio, sin que esta omisión por sí sola pueda constituir la causa de la procedencia de la acción o presunción de culpabilidad. Por lo que, estas novedosas referencias, deben entenderse únicamente como una carga procesal, que a la luz de la debida investigación del ministerio público, un juez pueda decidir en consecuencia.

Miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.