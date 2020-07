“Que te maten a una hija no se olvida; no nos vamos a cansar”

Familiares de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio, permanecen en plantón afuera de Palacio Nacional y la noche del sábado proyectaron imágenes del rostro de la joven en las paredes del recinto en el que se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana, recordó que a tres años del asesinato de su hija, ocurrido en Chimalhuacán, Estado de México, todavía le exigen justicia al gobierno.

“Las autoridades nos han hecho recorrer tres largos años sin tener ninguna respuesta. A tres años no hay ni siquiera una línea de investigación que nos lleve a conocer quién es el asesino de Diana”, lamentó.

“Que te asesinen a una hija no es una cosa que se pueda olvidar. No hay perdón, no hay olvido. Seguimos aquí y no nos vamos a cansar”, sentenció.

La familia de Diana Velázquez lleva dos semanas acampando afuera de Palacio Nacional y, en entrevista, Lidia Florencio denunció que en todo este tiempo les han cortado las lonas a ellos y a otros familiares de víctimas de feminicidio; sin embargo, aseguró que no se moverán de ahí hasta obtener respuestas.

Diana fue asesinada a los 24 años de edad, en 2017, cuando salió de su casa para hacer una llamada telefónica, ya que en el interior no tenía señal.

Fue secuestrada, golpeada, violada y asesinada el 2 de julio de ese año. Su cuerpo fue dejado en la calle Francisco I. Madero, a unos metros del Centro de Justicia de Chimalhuacán. Fue confundido con el de un hombre, por lo que no se inició la investigación como feminicidio.

Su hermana, Laura, la identificó cinco días después en el Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl, donde la tenían en el piso y sin una sábana que la cubriera, ya en estado de descomposición.

No es la primera vez que su imagen es proyectada afuera de Palacio Nacional: el pasado 7 de marzo de 2020 casi 100 mil personas vieron su rostro sobre el escenario donde la cantante Mon Laferte daba un concierto y cantó, junto con Vivir Quintana y el coro El Palomar, “Canción sin miedo”.