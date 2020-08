PT y PRI no ceden; van por presidir San Lázaro

La disputa por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se entrampó luego de que las bancadas del PT y del PRI mantienen firme su decisión de encabezar el cuerpo legislativo de San Lázaro.

Ayer, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que el legislador sonorense Manuel López Castillo reculó en su decisión de sumarse al PT para permanecer en la bancada morenista: “Se queda en @DiputadosMorena el diputado Manuel López Castillo. Sólida, nuestra mayoría con PT-PES-PVEM”.

De esta manera, Morena retiene la mayoría absoluta, con 251 legisladores y con ello mantiene la presidencia de la Jucopo del órgano legislativo, pero el PT y el PRI se quedan con 46, por lo que están empatados como la tercera fuerza política en la Cámara.

El presidente de San Lázaro, sobre quien recae la representación del Legislativo, debe ser electo antes de las 17:00 horas de hoy por dos terceras partes del pleno.

En este escenario, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT en la Cámara Baja, dijo que si por alguna razón no llega a presidir San Lázaro, seguirá adelante, y nuevamente acusó a Claudia Sheinbaum y a Martí Batres de hipócritas por las críticas que hicieron a los diputados que se sumaron al PT.

“No hay queja. Critico su hipocresía (...) ¿Si Claudia Sheinbaum lo hace, son jugadas estratégicas, y si lo hago yo, es pragmatismo majadero?”, exclamó.

Ayer, al concluir la reunión plenaria de los diputados del tricolor, el coordinador de la bancada, René Juárez Cisneros, advirtió que defenderán lo que por derecho les corresponde y que irán por la presidencia de la Cámara.

“Las ambiciones personales de otros no es responsabilidad del PRI. Vamos a ir en unidad para exigir lo que en derecho nos corresponde. No tengo duda de que nosotros vamos a presidir”.

Ante un empate entre el PRI y el PT, advirtió, se pedirá hacer valer el acuerdo fundacional en el que se establecieron tres criterios: que Morena presidiría el primer año los dos órganos de gobierno en la Cámara, que se respete el registro originario en el que Morena es primera fuerza; el PAN, segunda; el PRI, tercera; PES, cuarta, y en quinto lugar el PT, y que Morena conserva la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Si alguien hoy no quiere cumplir ese acuerdo, no seremos nosotros, pero tenemos confianza en que va a salir todo bien.

“Dos años, el PRI ha sido la tercera fuerza política, [ y porque] en 15 minutos o un par de días el PT tuvo un diputado más que nosotros resulta que siempre no, que ahora ya no tienen ese diputado, ahora ya estamos empatados”.

Por su parte, el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, dijo que la coalición con Morena continúa trabajando y que su estrategia se mantiene intacta.

“No hay que ponerse nerviosos. [En] la coalición Juntos Haremos Historia estamos actuando coordinados. La estrategia se mantiene intacta, lo que se mueve es la táctica”, expresó.

Más tarde, Noroña señaló que es falso que el PRI vaya a tener mayoría y aseguró que su partido lograría sumar a otros dos legisladores: “No se emocionen con un supuesto empate”.

“No hay poder humano que haga que la presidencia de la Cámara recaiga en el PRI, ¿a quién van a proponer? Ya han dicho que a Dulce María Sauri y, si no se acepta, a [Enrique] Ochoa. No tienen calidad moral (...) No hay manera. Están derrotados”, dijo.

Acusó que existen compañeros dentro de su partido y de Morena que insisten en cerrarle el camino para llegar a la presidencia de la Cámara Baja. Señaló a morenistas por hacer una tarea sucia en favor del PRI.

“Desde el viernes está sólida la coalición, y hay un acuerdo fundamental de ir unidos en todo el año legislativo que tenemos por delante. La propuesta del PRI es impresentable”, manifestó.

“Pase lo que pase mañana, ya gané y estoy en el corazón del pueblo. Hay dentro de Morena quien quisiera que el PRI quedara para cargársela a Delgado y cerrarle el camino a la presidencia. Estamos en un mar de intrigas. Lamentablemente la política ha sido así”, concluyó.