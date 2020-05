Profeco descarta aumento a colegiaturas de colegios privados

El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dijo que la dependencia a su cargo a colaborado con colegios privados para lograr que en abril y mayo descuentos de hasta 25% en el pago de colegiaturas.

“En el caso de los colegios privados las quejas que recibimos hace 15 días no son referentes al aumento de precios, no quiere decir que no haya aumentos en algún colegio por ahí que haya pretendido aumentar las colegiaturas lo cual me parece una locura, porque de lo que se quejan los padres es de la dificultad para pagar las colegiaturas del mes de abril y mayo.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield dijo que Profeco ha coadyuvado a que los padres de familia y los colegios privados concilien para que hagan una quita, una reducción a esas colegiaturas.

“En premio esas colegiaturas en esos meses de abril y mayo recibieron una quita de hasta 20 y 25%. Esto puestos de acuerdo papás y colegios. Hay algunos que se han llevado a un proceso formal de queja con apoyo de la SEP, que reitero que han sido los menos porque la mayoría se ha puesto de acuerdo”.

Por otra parte, Sheffield Padilla señaló que la Profeco supervisarán que no aumente el precio de alimentos como el pollo, huevo y frijol.

El funcionario explicó que, en el caso del huevo y el pollo, cuya producción baja de diciembre hasta abril, y en mayo reinicia el precio va a la baja; lo mismo sucede con el precio del Limón y la cebolla.

Señaló que en el caso del frijol que se cosecha en octubre y noviembre no tendría por qué subir el precio, pero en algunas regiones del país se disparó por lo estarán alertas. “Hay zonas donde se pasan de rosca”, dijo.



