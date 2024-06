Médicos y exfuncionarios calificaron de acertada la designación que hizo la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de quien será el próximo secretario de Salud, David Kershenobich, exdirector del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, aunque algunos destacan que carece de la experiencia suficiente para enfrentar los principales retos del sector.

“El doctor David Kersenobich es seguramente uno de los mejores médicos investigadores que ha tenido México. Es un excelente gastroenterólogo, hepatólogo, gracias a él se han hecho muchas investigaciones en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, pero creo que no tiene la experiencia ni el conocimiento requerido para todos los retos del sistema de salud actual”, dice Xavier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto.

Argumenta que el universo de Kershenobich “se concreta en la coordinación de institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. O sea, ese es su máximo de administración pública que ha tenido. No sé si el doctor Kersenobich está consciente de cómo se aprueba un presupuesto en salud, cuáles son los hilos que hay que jalar dentro de la política, cuáles son las necesidades de salud en este nuevo y nebuloso sistema de descentralización de los servicios de salud que está haciendo la 4T”.

Para el científico e infectólogo Alejandro Macías la capacidad del doctor Kershenobich para dirigir la Secretaría de Salud (Ssa) en el próximo sexenio está garantizada, aunque menciona que “es imposible hacer algo cuando no se tiene la logística y el presupuesto necesarios. El doctor es muy estimable y a mí no me gustaría verlo metido en un puesto en el que no pueda desarrollar sus capacidades y sólo afecte su buena imagen”.

El epidemiólogo Francisco Moreno destacó que lo preocupante de esa designación es que el próximo titular de la Ssa ha comentado que el sistema de salud se encuentra funcionando eficientemente.

“Conozco al doctor David Kershenobich desde hace más de 30 años. Es un excelente médico, un agente muy capaz, de los mejores investigadores mexicanos que ha habido. Me preocupa un poco que en sus intervenciones ha comentado que él no ve tan mal el sistema de salud, cuando todos los demás lo vemos muy mal”, dice.

Sostiene que los mayores desafíos que tendrá Kershenobich tienen que ver con las vacunas, falta de medicamentos, mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y el desarrollo de un plan para tener mejor atención primaria.

“Si no se hace un diagnóstico temprano de la situación, entonces tampoco se puede corregir y tendrá que haber cambios importantes, medidas importantes en vacunas, algunos medicamentos que se puedan adquirir de mejor forma, y para todo eso se necesita inversión”, comenta.

El exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, calificó de “extraordinaria” la designación de David Kersenovich, al señalar que se trata de uno de los médicos clínicos más importantes que tiene el país.