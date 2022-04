Por anular reunión, chocan AMLO y ambientalistas

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cancelación de la reunión con activistas que se oponen a la construcción del Tren Maya en el Tramo 5 se debió a que “sería el colmo” que “conservadores corruptos quieran utilizar a su gobierno, ambientalistas y artistas reprocharon al Mandatario federal haber suspendido el encuentro horas antes.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que la cancelación se debió también a que artistas rechazaron la invitación y a que el gobierno tiene “ciertas dudas” sobre la actuación de algunos de los ambientalistas “reales o supuestos” que acudirían.

Aseguró que la oposición al proyecto ferroviario no se trata de un conflicto social o ambiental, sino de “un problema político o politiquero” e insistió que el Tren Maya no va a afectar ningún cenote ni ningún río submarino.

“Resultó que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo, dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez, y otros, y querían que recibiéramos a ambientalistas, reales o supuestos también, que no sabemos, y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación.

“Entonces, lo mejor, para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director del Fonatur [Javier May], quien es el responsable de la obra del Tren Maya”, dijo.

Reiteró su llamado a que aquellos que se oponen al proyecto vayan a platicar con los pobladores de comunidades donde pasará la obra y que la respaldan, y manifestó que molesta mucho esa actitud de aquellos que se creen de la élite y expertos sobre el tema ambiental.

“Hasta los mismos científicos no pueden negar el conocimiento que tienen los campesinos sobre la tierra, sobre el medio ambiente, sobre la flora, fauna, son conocimientos que han heredado de generación en generación”.

El presidente López Obrador mostró en pantalla una fotografía del actor Eugenio Derbez en la inauguración de un hotel de Xcaret, “empresa turística que sí ha hecho trabajos de unir cenotes, de estar uniendo ríos”.

“¿En qué quedamos? Hay un doble rasero. Nosotros tenemos un compromiso con la gente de no cometer injusticias, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente, y es una convicción, no es una pose, nosotros llevamos años luchando por eso”, expresó.

Reprochan cancelación

Más tarde, a las 13:00 horas, a un costado de Palacio Nacional, integrantes del colectivo Sálvame del Tren reprocharon al presidente López Obrador haber cancelado la reunión que tenía programada para este lunes y lo exhortaron a visitar el Tramo 5 del Tren Maya para que la obra se realice sin afectaciones a los cenotes y a los ríos subterráneos.

Afuera del recinto histórico, por la calle Corregidora, los ambientalistas aseguraron que el trazo del Tramo 5 se cambió, debido a que empresarios españoles no cedieron 20 metros de terreno, pues tendrían que modificar las fachadas de sus hoteles.

El conductor de televisión Arturo Islas afirmó que los ejidatarios de Jacinto Pat que aparecen en el video de la campaña #SúbeteAlTren, y que apoyan la construcción, al inicio se oponían al Tramo 5, pero cambió la situación cuando los hicieron partícipes económicos del proyecto.

“¿Cuánto te están pagando?”, le gritó un ciudadano al buzo José Urbina cuando se retiraba con sus compañeros. Otros peatones les gritaron “ambientalistas de televisión”, “nadie les cree”, “activistas de la farándula”, entre otras muestras de rechazo.

Una hora después de esta manifestación, el Presidente salió del recinto histórico a practicar beisbol portando gorra y camisola de ese deporte.