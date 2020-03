“Ya no hay cifras negras”, dice AMLO respecto a homicidios y robo de autos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a poco más de un año del inicio de su gobierno se ha avanzado en la paz y tranquilidad del país, y se ha podido detener los índices de inseguridad y violencia, por lo que hay, afirmó, un clima de gobernabilidad.

Al encabezar la ceremonia de clausura de los trabajos de las 83 Convención Bancaría, el titular del Ejecutivo federal adelantó que en los próximos días su gobierno presentará un informe donde se detalla la disminución de homicidios y de robo de vehículos, los cuales, indicó, “ya no hay cifras negras”.

“Creo que hay unidad en el país y hay gobernabilidad. No padecemos de conflictos, no hay confrontación. También es importante destacar que hemos avanzado en el propósito de que haya paz, tranquilidad en nuestro país.

“Iba en ascenso la inseguridad, la violencia, lo adelanto porque vamos a informar en unos días más sobre resultados en disminución de homicidios, en disminución de robo de vehículos. Y menciono estos dos delitos porque en estos dos delitos no hay cifra negra y vamos a demostrar que ya se está logrando poco a poco la disminución de la violencia en nuestro país”.

López Obrador señaló que su administración puede enfrentar el flagelo de la violencia, porque “tiene autoridad moral y eso le permite contar con autoridad política”.

“Por eso es muy importante el considerar que se tiene que desterrar de nuestro país la corrupción. No sólo por razones de índole moral, sino también porque se adquiere autoridad suficiente para poner orden, para gobernar con el ejemplo”.

En la reunión que anualmente organiza la Asociación de Bancos de México (ABM), López Obrador señaló que otro factor que les ayuda a garantizar la paz en el país es no permitir por ningún motivo la impunidad.

“Cero impunidad. Imagínense qué se puede hacer si la delincuencia es la encargada de la seguridad pública, si hay contubernio entre delincuentes y autoridades, si no se pinta con claridad la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad”.

“Como no permitimos la impunidad y no hay esa asociación delictuosa, tenemos muchas posibilidades de que haya paz, de que haya tranquilidad porque no hay privilegios para nadie, el gobierno no está sometido, no está al servicio de grupos, no está al servicio de la delincuencia”.

Agregó que otro motivo que ayuda a la paz en México es que se aplique una política económica responsable de finanzas públicas sanas, de no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública y no endeudar al país.

“El año pasado no aumentó la deuda, en términos reales. Este año, suceda lo que suceda, tampoco va a haber aumento en la deuda pública. Vamos a mantenernos sin déficits en las finanzas, y para eso ayuda mucho la austeridad republicana, reducir el costo del gobierno a la sociedad.

“Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso se terminó”.

Apuntó que antes cuando se hablaba de austeridad, “¿Qué nos decían? Que había que apretarnos el cinturón los mexicanos, la sociedad. Ahora no es así, la austeridad es que es apriete el cinturón el gobierno”.

“No puede haber lujos en el gobierno, no puede haber derroche; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso tenemos finanzas públicas sanas y también vamos a seguir respetando cabalmente la autonomía del Banco de México, para que actúen con independencia en la política financiera, sobre todo en lo relacionado con el control de la inflación, que nos importa mucho”, dijo

