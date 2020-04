Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidió a la población no hacer escarnio de los camilleros ni del personal de salud, tras el video que se ha viralizado en redes sociales donde se muestra el momento en que un paciente, que era trasladado dentro de una cápsula para evitar contagio de coronavirus , se cae cuando personal de salud realizaba labores para que descendiera de una ambulancia del Instituto en Michoacán.

En conferencia de prensa, el funcionario federal señaló que se trató de un error humano y pidió reconocer la labor que realizan los trabajadores de la salud en los traslados diarios que realizan en las más de mil 400 ambulancias del IMSS que hay en todo el país.

Detalló que estos hechos ocurrieron cuando camilleros y personal médico bajaba de la ambulancia a un hombre de 30 años que había sido trasladado del Hospital Civil de Morelia al Hospital de Tuxpan, Michoacán.

“Hay un caso muy particular que me gustaría comentar porque ha estado muy activo en redes sociales. El día de antier hubo una un incidente con un paciente que en un traslado de ambulancia se cayó y alguien estaba grabando. No se cayó, sino al hacer una maniobra hubo un error, y esta persona se cayó de la camilla cuando lo enderezaron a la ambulancia”.

Al asegurar que el paciente está sano respecto a esta caída y que se encuentra en observación y es atendido, Zóe Robledo señaló que “no debería de haber escarnio sobre los camilleros y el personal que hace este tipo de maniobra, son maniobras complicadas de por si, ahora imagínense con una cápsula que es un aditamento, y después con todo el equipo de protección personal, se hace todavía más difícil”.

“En el IMSS tenemos más o menos mil 400 ambulancias y todas ellas realizan más de un traslado al día, son cientos, a veces miles de traslado diarios (…) nadie habla de los traslados exitosos y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión”.

Lee también Fallece joven infectado con coronavirus que intentó suicidarse

Manifestó que los camilleros hacen un trabajo extraordinario al levantar grandes volúmenes de peso todos los días, por lo que pidió reconocerlos y no hacer escarnio “de un error lamentable que atendió la institución, pero es uno dentro de los miles de traslados que se hacen todos los días”.

#COVIDー19...ocurrió en el Hospital Civil de Morelia...es más que evidente que fue pésimo el manejo que tuvo el personal del @Tu_IMSS para bajar al paciente dentro de la cápsula...espero que haya pronunciamiento al respecto @lopezobrador_ @HLGatell @zoerobledo pic.twitter.com/HjaNdlvcuA — Ramón Ramírez (@ramonramirezpe) April 23, 2020

cg