Tras retrasar vuelo, titular de Semarnat renuncia

En menos de una semana dos integrantes del gabinete del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador dejaron su cargo.

Tras ocasionar el retraso del despegue de un vuelo que debía abordar, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena renunció a su cargo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dimisión que ella misma planteó al presidente López Obrador, quien le recomendó que lo hiciera.

En Twitter, la ahora exfuncionaria federal publicó la carta de renuncia que le presentó al Jefe del Ejecutivo, en la que expuso los principales motivos por los que dejaba su cargo, al señalar que “el verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios.

“No hay justificación. La verdadera transformación de México exige [una] total congruencia con los valores de equidad y justicia. Nadie debe tener privilegios. El beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima de la mayoría”, indicó.

Los despidos del personal de la dependencia federal y de sus organismos descentralizados, así como la ausencia de González-Blanco en las crisis que ha enfrentado el sector en los últimos seis meses, como el arribo del sargazo a las costas de Quintana Roo o el aumento de los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y otras ciudades, hicieron que su gestión fuera criticada por la sociedad civil.

Un documento de la Semarnat en poder de EL UNIVERSAL señala que en los cinco meses que González-Blanco estuvo al frente de la secretaría fueron despedidos 16 mil 630 trabajadores de las oficinas de representación de la dependencia y de sus organismos desconcentrados.

Las liquidaciones ascienden a los 2 mil 134 millones de pesos. Del total del personal despedido, 5 mil 342 corresponden a plazas de confianza y 11 mil 288 son de base-operativo.





Las oficinas de representación son aquellas que emiten actos de autoridad, por lo que requieren contar con personal técnico altamente especializado. En las correspondientes a la Semarnat se eliminaron 510 plazas de confianza y mil 337 de base; además, en las de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se suprimieron 704 plazas de confianza y 370 de base.

En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se liquidaron mil 52 plazas de confianza y 561 de base; en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se despidieron a 2 mil 493 trabajadores de confianza y 6 mil 854 de base, mientras que en la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fueron cesados 583 de confianza y 2 mil 166 de base.

El favor responsable. El pasado viernes, el vuelo AM 198 de Aeroméxico se retrasó 38 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en espera de Josefa González-Blanco, situación que ocasionó la molestia de los pasajeros, quienes en diversas redes sociales denunciaron el hecho.

Uno de los afectados, en una plataforma digital, aseguró que cuando estaban por despegar, el capitán del avión informó que “por orden presidencial” debía esperar por una persona, quien resultó ser González-Blanco. El internauta criticó está acción y publicó incluso fotografías de la funcionaria federal.

“Por ello, presento mi renuncia al cargo de secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en congruencia con los mismos principios por los que he tenido la gran satisfacción de acompañarlo en esta transformación y de servir a México”, resaltó González-Blanco.

“No hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión. Soy la única responsable de lo sucedido. Presidencia jamás intervino”, aseguró.

El propio Andrés Manuel López Obrador, en entrevista en Querétaro, reveló que González-Blanco le contó del incidente y que él le recomendó presentar su renuncia.

Destacó que en casi medio año al frente de la dependencia, “hemos dado los primeros pasos hacia una defensa y protección del medio ambiente, que considera la integridad del territorio, la dignidad de las comunidades y el desarrollo social con la igualdad a la que aspiramos”.

Funcionaria ausente. En la crisis del arribo del sargazo a playas del Caribe mexicano, Josefa González-Blanco sólo estuvo en la primera reunión de la Comisión Interinstitucional creada para atender el problema a principios de año. El 31 de enero se llevó a cabo la segunda reunión, pero acudió el subsecretario, Sergio Sánchez Martínez.

El pasado 8 de mayo, cuando esta situación ya se había agudizado y generado pérdidas económicas y ambientales, el mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que sería la Secretaría de Marina quien encabezaría los trabajos para atender el arribo del alga.

Esta no fue la única ausencia, el pasado 14 de mayo se declaró la Contingencia Ambiental por partículas PM 2.5 debido a los incendios forestales activos en casi todo el país, mientras que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estaba acéfala, pues no se había nombrado a un titular. Fue la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien informaba sobre la calidad del aire.

González-Blanco no apareció en las conferencias sobre la calidad del aire hasta el 18 de mayo, porque el 16 estaba en las Islas Marías.