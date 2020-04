Presentan bancadas contrapropuestas a plan emergente por pandemia

Pese a las medidas presentadas por el gobierno federal para enfrentar los efectos económicos que dejará el Covid-19, diputados de todos los partidos pidieron por separado acciones adicionales: contratar crédito para financiar proyectos productivos, prórroga fiscal para micro y pequeñas empresas, pago adelantado de subsidios agropecuarios y condonar el pago del agua potable, entre otras.

De Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la mesa directiva de la Cámara, suscribió junto con académicos y personalidades el llamado a un Pacto de Estado que genere un Programa Económico de Emergencia y abandone la idea de que no se debe contratar crédito.

“No hay mejor política fiscal que una contracíclica: cuando la economía entra en desaceleración, el gobierno acude al crédito para financiar proyectos que tengan rentabilidad social. Mantener un superávit primario en el actual contexto es indeseable para la salud de la economía”, informó el morenista en su cuenta de Twitter.

La propuesta en la que sí coincidieron los partidos de oposición, PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, con una parte de Morena, como el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, fue en diferir unos meses el pago de los impuestos de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

El morenista presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que considere esa prórroga por 4 meses pues ese sector genera 78 % de los empleos a nivel nacional y se trata de que esas empresas puedan mantenerse pese a la emergencia.

Este apoyo, expuso por su parte la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda, no es “perdón fiscal”, sino que aplazar el pago de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y prestaciones de seguridad social o compensación universal.

La panista también pidió que se revisen los cobros por electricidad y agua, tema en el que Morena también coincidió, en voz del diputado morenista Feliciano Flores Anguiano, quien pidió reducir, condonar o diferir el pago del agua potable porque es necesario para la población ante la emergencia sanitaria.

Terrazas solicitó respaldar a las haciendas estatales y municipales con más recursos, y considerar que la caída en los precios de petróleo disminuirá las participaciones a esos niveles de gobierno.

Se debe considerar que eso generará, dijo, “un círculo vicioso porque al no haber ingreso, no hay consumo, sin consumo no hay utilidades, ni impuestos que se le paguen a la Federación”.

Por el PRD el grupo parlamentario que encabeza Verónica Juárez Piña demandó adoptar una política de gasto expansiva es decir, que aliente la demanda y el consumo con apoyos a desempleados y personas en la informalidad, créditos para las MiPyMES, además de aplazamiento y no condonación de algunos impuestos para reactivar la demanda en el mercado interno.

Las medidas deben encaminarse a proteger y crear empleos, impulsar la recuperación económica, alentar la demanda, plantearon los perredistas.

La diputada de ese partido Mónica Almeida insistió empero en cancelar los “proyectos faraónicos”, sobre todo el Aeropuerto de Santa Lucía- que ahora costará 17% más- y la Refinería Dos Bocas -que disparó su costo casi en 90%- para redireccionar los recursos destinados a esas obras para impulsar la economía.

La legisladora Abril Alcalá Padilla (PRD) también propuso que durante el periodo de emergencia por la pandemia de coronavirus los servicios de internet sean gratuitos, principalmente para grupos y zonas vulnerables.

Por el PRI, el diputado federal Juan José Canul Pérez pidió apoyar al campo, afectado por el covid-19, la sequía y la falta de insumos al campo.

Por eso pidió a la SHCP y a la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aumenten las transferencias al sector agroalimentario mediante un programa emergente y que los campesinos y pescadores reciban un pago adelantado de subsidios; otorgar ayuda social complementaria; inyectar fondos de apoyo a microempresas agrícolas, las pequeñas y medianas empresas y trabajadores temporales.

El grupo parlamentario del PVEM, junto con Morena, se pronunciaron porque sean los ayuntamientos de todo el país los que apliquen esquemas de condonación del pago de agua potable, básica para atender medidas de higiene como la sanitización de superficies, el uso de ropa limpia y el constante lavado de manos para evitar el incremento de contagios de covid-19.

MAOT