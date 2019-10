Piden Cendis en San Lázaro no ser objeto de "venganza política"

Guadalupe Rodríguez Martínez, directora general de los Centros de Desarrollo Integral (CENDI), pidió a los legisladores que asignen un presupuesto a estos centros para el próximo año y no sean objeto de "venganza política".

Entrevistada durante el 19 Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, la directora de los Cendis confío en que la Cámara de Diputados asigne recursos a estas instancias para que se regularice su situación, pues acuso que no les han pagado a los trabajadores; asimismo, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su compromiso de regularizar los Cendis e incluirlos en el esquema de educación básica.

“Que sean sensibles los legisladores, es parte de su responsabilidad atender los problemas de su entidad, que no se considere como que es venganza política o que le den un toque partidista; si realmente les interesa el bienestar de su comunidad y de su estado pues que cumplan con esa tarea y que paguen a los trabajadores”, dijo.

Explicó que a pesar de haber llegado un acuerdo con el gobierno federal en agosto pasado para liberar recursos y pagar a los trabajadores, los estados han actuado de “manera perversa” al retener el dinero.

“Hay una situación incierta los lineamientos han servido como pretexto para no pagar o darles a cuenta gotas su sueldo a los trabajadores y es culpa del lineamiento emitido por la SEP porque borra la función del docente y lo pone en calidad de voluntario, pero no de docente”, indicó.

La también diputada del PT por el Congreso de Nuevo León comentó que no entiende por qué los secretarios de Educación en los estados “están manejando con tanto sigilo, lo están cabalgando, están generando intereses a favor de ellos, es un jineteo institucional permitido porque no los está obligando la SEP a que cubran el salario de los trabajadores desde el momento en el que se asigna (el recurso) en el presupuesto federal”.

Comentó que durante su campaña el ahora presidente López Obrador se comprometió a que se iba a regularizar la situación de los trabajadores de los Cendis para que se les otorgara la plaza y todas las prestaciones de las que goza el personal del sector educativo.

“Por ahí se decía que era un premio al PT porque fuimos aliados en la campaña de López Obrador, no sé si esto haya pegado a la sensibilidad y que digan: “No pues no serán premiados”; el problema es que no es premio, tampoco es castigo, es un acto de justicia lo que están pidiendo los trabajadores, no estamos pidiendo premio, ni que se nos dé un castigo, es un acto de justicia”, enfatizó.

Destacó que en los 80 Cendis que hay en 15 estados del país se atienden a 25 mil niños, lo cual –dijo- es una cantidad “significativa para el 13% de la población en el país entre 0 y 5 años”.

Al clausurar el 19 Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, Guadalupe Rodríguez entregó reconocimientos a directoras de los Cendis.