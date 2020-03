Paciente con neumonía y posible covid-19 provoca desalojo en INER

Poco después de mediodía, Carmen (quien pidió modificar su nombre) y otras 14 personas aproximadamente, fueron desalojados del área de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), porque un hombre de 40 años con neumonía y sospecha de Covid-19 entró a esta zona.

La mujer de 33 años contó a EL UNIVERSAL que estaba en espera de que le hicieran la prueba del nuevo coronavirus porque tiene síntomas y estuvo en contacto con un caso sospechoso, cerca de una hora estuvo a lado de un hombre del que después se supo que tenía neumonía y también sospecha de Covid-19, por lo que personal del instituto tenía que sanitizar el área.

"Nos sacaron, a mí me iban a tomar la muestra porque estuve cerca de una persona que todavía no le dan sus resultados y tuvo síntomas, pero luego nos dijeron que nos teníamos que salir y aislaron a este hombre, que era muy obeso, nos dijeron que tiene coronavirus y me preocupa porque estuve cerca de él, me da miedo contagiarme de otra cosa", dijo a EL UNIVERSAL.

"Familiar del paciente que acaba de ingresar", gritó un vigilante del INER y se acercó su hija para entregarle una ficha de pago. Al preguntarle si su familiar tenía sospecha de coronavirus dijo que no, que tenía neumonía y un día antes fue dado de alta de manera voluntaria.

"No es por Covid-19, bueno, si viajó a Oaxaca la semana pasada y ayer se sintió muy mal, entramos a urgencias y nos dijeron que era neumonía, pero como a mí papá no le gusta estar encerrado, nos fuimos como a las 10:30 de la noche, nos dicen que a lo mejor le hacen la prueba y por sus síntomas, porque entró con fiebre tenían que limpiar la sala de espera".

Recargado en las rejas del Instituto, José se queja de dolor corporal y "calentura", pero los empleados del INER aún no terminaban de limpiar.

"Vine por la prueba, me he sentido mal, tengo antecedente de viaje y contactos sospechosos, me iban a pasar a consultorio, pero luego nos sacaron, no aguanto estar de pie", comentó.

Para las 14:30 horas, los pacientes pudieron ingresar a la sala de espera del área de urgencias.