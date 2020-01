Tras las protestas que ayer realizaron padres de familia de niños con cáncer afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay abasto suficiente para atender a los menores, y adelantó que se abrirán investigaciones de directivos de hospitales públicos relacionados con presuntos actos de corrupción en la venta y compra de medicamentos y aparatos médicos.

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal señaló que hasta antes de su gobierno había empresas que concentraban la venta de medicamentos y medicamentos de curación.

“Había empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con material de curación, con medicinas y habían, sigue habiendo, complicidad con directivos de hospitales, que obtenían las cuotas de recuperación lo que se recuperaba por la atención médica, lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos son control de nada. Una empresa era la que abastecía, una sola empresa y por eso esto, lo que está sucediendo, pero vamos adelante.

Adelantó que su gobierno iniciará investigaciones para revisar el comportamiento de directores de hospitales de directores públicos, puesto que aseguró que no se permitirá la corrupción en este sector.

“Y no va haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, tenemos suficiente presupuesto y todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos”, dijo.

Padres de niños con cáncer protestan por medicamentos

Padres de niños con cáncer exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometa por escrito a que no habrá más desabasto de medicamentos a nivel nacional y que designe a una persona que se encargue de responder de manera inmediata ante la falta de fármacos, de lo contrario seguirán con los bloqueos a los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y advierten que tomarán edificios gubernamentales.

“No vamos a ceder hasta que el Ejecutivo se comprometa, estamos acostumbrados a las desveladas por nuestros hijos, así que aquí seguimos, si creen que nos vamos a cansar, están equivocados, no nos iremos hasta que veamos seriedad, un compromiso verdadero, dijo Omar Hernández.

Desde las 9:00 horas de ayer, los papás se manifestaron frente al Hospital Infantil de México Federico Gómez, denunciaron el desabasto de vincristina no sólo en esta unidad médica, sino en hospitales de Oaxaca, Acapulco y Veracruz.

A ellos se unió el activista Adrián LeBarón, quien confió en que el Mandatario quiere trabajar en beneficio de los mexicanos pero necesita ayuda, por lo que llamó a la industria farmacéutica y al gobierno federal a dar soluciones.

“Claro que el Presidente encontró un país en mal estado, yo creo que quiere hacer las cosas bien, pero no puede solo, hay que ayudar, en este caso de los pequeñitos con cáncer creo que no se busca responsables, sino soluciones, no podemos ser ajenos al dolor, si la industria tiene medicamentos, que los suelte, que los de a los hospitales”, dijo.

Sin respuesta, los inconformes se trasladaron al AICM para bloquear los accesos de la Terminal 1 y llamar la atención de la 4T: “Estamos bajo una tomadura de pelo constante, cuántos bloqueos tenemos que hacer para que el gobierno entienda que no se juega con la vida de los niños, exigimos un compromiso firmado por el Presidente, si no, no nos quitaremos”, afirmó Israel Rivas.

Aunque autoridades del Hospital Infantil informaron que recibieron 400 frascos de vincristina, los padres acusaron que es sólo una respuesta momentánea y buscan una solución permanente: “Nos enseñaron una foto de unas cajas, que ya llegó el medicamento, casualmente cuando decidimos tomar el aeropuerto, me parece sospechoso, si es así, al Federico Gómez le avientan el medicamento para que nos callemos pero esto trasciende, la crisis es a nivel nacional”, indicó el papá de Dana.

La Secretaría de Salud informó que el abasto está garantizado en los institutos nacionales de salud porque se adhirieron a compras consolidadas, pero el Hospital Infantil tiene un sistema propio a través de un proveedor que ha incumplido en varias ocasiones las entregas.

Omar Hernández destacó que no están cazando culpables ni están en contra del gobierno federal, lo único que desean son soluciones: “Ya fuimos a la Secretaría de Salud, con diputados, senadores y la promesa siempre es la misma, ya no queremos eso, ni que se echen la bolita, no pueden jugar con la vida de los niños. Queremos que López Obrador agarre al toro por los cuernos”.

Por la tarde, algunos padres acompañados de sus hijos trataron de ingresar a las salas de abordar en la T1, pero seguridad les impidió el paso entre empujones y golpes: “No es posible que nos traten como criminales, no somos enemigos de nadie, sólo exigimos que nuestros hijos tengan acceso a sus medicamentos. No es posible que nos agredan así, hay niños que nos acompañan y mujeres, a todos nos empujaron por igual, hubo golpes, pero no nos iremos hasta tener respuesta", dijo Israel Rivas.

cg