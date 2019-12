El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno se apoye en la figura de testigos protegidos para incriminar a enemigos o adversarios.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que solo en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “porque es una espina que clavada lleva dentro” se dará protección a quien proporcione información sobre el paradero de los estudiantes.

“Nosotros no vamos a permitir la tortura, son prácticas lamentables que se usaban contra quienes tenían puntos de vista distintos con al gobierno, no hemos tenemos testigos protegidos y no vamos a tenerlos, bajo esas condiciones”, dijo.

El Presidente destacó lo único que su gobierno ha ofrecido es protección y apoyo para los que tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero, porque esa una espina que tenemos clavada todavía, queremos conocer la verdad y participaron muchos”.

Señaló que en este caso, por medio a represalias y lo que pueda implicar, su gobierno dará toda la protección del Estado a quien ayude a encontrar y saber sobre los normalistas, pero no es para incriminar a enemigos o adversarios, “no se va a usar eso”, reiteró.

