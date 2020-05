Extraña a Monreal actitud de Narro Robles; le recomienda "ser cuidadoso"

En defensa del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, a quien exsecretarios de Salud señalan de aportar datos que "no son creíbles" sobre el impacto del Covid-19 en México, el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) recomendó a José Narro Robles "ser cuidadoso".

Monreal dijo que "es muy extraño" que el exsecretario de Salud y ex rector de la UNAM se exprese distinto a su estilo "siempre muy prudente".

José Narro Robles, quien fue titular de la Secretaría de Salud con el presidente Enrique Peña Nieto, como Julio Frenk Mora, quien lo fue con Vicente Fox Quesada, lamentó "falta de credibilidad en las cifras y bandazos" que da el vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la emergencia sanitaria.

A pregunta de los periodistas sobre los señalamientos de Narro Robles, el coordinador de la mayoría en el Senado contestó con referencias a la situación del sector Salud que recibió el actual gobierno federal, hace 16 meses.

"No había ventiladores, no había equipo, no había médicos, no había especialistas y ahora el gobierno actual ha tenido que improvisar, equipar de manera urgente y atender el sector Salud que durante muchos años estuvo en la ruina".

Monreal agregó que Narro al revisar la actuación de López Gatell "no tiene razón y creo que debería ser cuidadoso. Él siempre es muy prudente, no entiendo por qué su postura respecto de confrontarse", con el subsecretario.

