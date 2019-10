Javier Lozano, expanista y exvocero de la campaña del PRI a la Presidencia de la República, recriminó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, las declaraciones que hizo sobre el suceso en el que fallecieron los exgobernadores del estado, Martha Érika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle, y le exigió una disculpa pública por ello.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Lozano sostuvo que las declaraciones son 'veneno' y el suceso se debe investigar por la línea de una posible responsabilidad de Barbosa en el suceso.

“Él fue quien dijo magnicidio, se le fue la palabra y eso se llama lapsus, ahora viene a decir que Dios los castigó, claro que se tiene que investigar porque ya son demasiados elementos que están sobre la mesa para poder concluir que esto no fue un accidente”, afirmó.

Lozano recordó que los votos se contaron en seis ocasiones y eso le impide a Barbosa decir que 'le fue arrebatada la elección', y criticó que el gobernador actuó 'desde los complejos y desde la sed de la venganza'.

“Pero lo que francamente es el colmo de la ruindad y la vileza es decir que ya por eso Dios los castigó, decir eso de cinco seres humanos, que iban a bordo, es lo más mezquino, lo más vil, lo más bajo que he visto en la política de nuestro país y en la de Puebla”, señaló el político poblano.

Sobre los señalamientos de la oposición que no descartan la implicación de Barbosa en el suceso, Lozano anotó que fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien inició el clima de tensión cuando no acudió a la toma de protesta de Alonso como gobernadora de Puebla.

"¿Cómo quieren que no especulemos, cómo no quieren que entremos en suposiciones , cómo no quieren que entremos en otro tipo de tesis, cuando, por un lado, el mismo presidente dijo que, a pesar del reconocimiento legítimo del triunfo de Martha Érika Alonso, no acudió a Puebla, él fue quien empezó con ese clima tan adverso?", señaló.