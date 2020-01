Por mayoría, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó, por ahora, llamar a comparecer al titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer Aguilar y de Salud, Jorge Alcocer, para que expliquen la problemática derivada por la creación del nuevo organismo y la ruta para solucionarla.

La petición para que ambos acudan ante el pleno de la Comisión Permanente fue promovida por el PAN como asunto de urgente y obvia resolución para que ese pleno discutiera y eventualmente pidiera al Ejecutivo federal la presencia de ambos funcionarios.

Pero por mayoría de Morena y los partidos aliados se resolvió enviar el asunto a la segunda Comisión de la Permanente, cuyas materias son Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para que analice la petición y la dictamine.

El planteamiento fue presentado por el diputado Justino Arriaga, del PAN, quien demandó que ambos funcionarios “expliquen si va a haber o no certidumbre respecto a la prestación gratuita de los servicios de salud, de los medicamentos y demás insumos asociados a la salud de los mexicanos”.

El legislador advirtió que Ferrer, titular del Insabi, “sólo repite una y otra vez lo que dice la reforma a la Ley General de Salud. Menciona algunos artículos, como si con la disposición jurídica se resolviera un problema que es operativo, que demanda coordinación interinstitucional e intergubernamental como una eficacia para la nación”.

Para el diputado panista será insostenible financieramente proporcionar los servicios gratuitos prometidos a 70 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, pues no se previó presupuesto para ello.

“No hay inversión en equipamiento ni en infraestructura, no hay personal, no hay medicamentos, no hay capacidad en los hospitales. En suma, no hay certidumbre alguna para las personas enfermas de atenderlas adecuadamente, y mucho menos con la calidad que se requiere”.

También el PRD –que no cuenta con representación en la Permanente- propuso un punto de acuerdo que también será analizado en comisiones, para que se cite a comparecer, además, al titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Ortiz.

El objetivo es que sean la SHCP, el Insabi y la SS los que “esclarezcan la caótica situación prevaleciente en la operación y el funcionamiento del Insabi, así como la situación financiera que guarda el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos canalizado hacia el mismo instituto”.

MAOT