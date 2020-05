AMLO evade tocar Dos Bocas y Tren Maya, pero sí quiere eliminar fideicomisos: MC

El coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de evadir su responsabilidad y darle la vuelta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al querer, junto con Morena, eliminar 44 fideicomisos y obtener aproximadamente 900 mil millones de pesos, en lugar de cancelar alguno de sus proyectos prioritarios como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía para atender la pandemia generada por el Covid-19.

“Es una iniciativa que en el contexto general busca recursos para atender la emergencia, pero con el propósito de no afectar o de eludir la aplicación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, qué dice la Ley, dice que en el caso de que no haya suficientes ingresos, las dependencias primero recortarán sus gastos de Comunicación Social, pero viene muy claro y señalado en el tercero y cuarto lugar que de no ser suficientes los recortes deben afectarse los gastos de inversión y es aquí donde el gobierno no quiere actuar”, explicó el legislador de Jalisco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Tonatiuh Bravo celebró que el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, haya congelado la iniciativa, porque así como estaba no se podía aceptar.

“Es lo más juicioso que puede hacer porque una iniciativa en estos términos sería un fast-track legislativo y nosotros no podríamos aceptarlo de esta manera, con mucho gusto analizamos caso por caso, pero insistiremos que hay que revisar todos los proyectos de inversión”, dijo Tonatiuh Bravo.

El legislador de MC dijo que se calcula que eliminando los 44 fideicomisos se obtendrían 90 mil millones de pesos para atender la pandemia, pero el Ejecutivo no quiere tocar sus proyectos prioritarios.

Ejemplificó que los estudios de preinversión y el desarrollo de ingeniería y construcción en la Refinería de Dos Bocas cuesta 50 mil millones de pesos y de acuerdo con Fonatur, del Tren Maya se calculan entre 120 y 150 mil millones de pesos.

“Si efectivamente hay que revisar los fideicomisos, habrá que revisarlo uno por uno, no estamos de acuerdo en que se eliminen de tajo todos”, dijo el legislador de MC.

“Que no se esté eludiendo la Ley de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria de que en una caída de ingresos se deben de revisar todos los demás elementos. No se quiere entrar de lleno a la aplicación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que dice claramente que en el caso de que haya una caída de ingresos, el orden de prelación que se debe seguir para afectar los rubros de gasto y se establece que se verán afectados los proyectos de inversión y de infraestructura”, sentenció.

MAOT