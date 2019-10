Admite Zaldívar que integrantes del Poder Judicial no cuentan con la legitimidad necesaria

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que los integrantes del Poder Judicial no cuentan con la legitimidad que deben tener y que los ministros no pueden seguir viviendo en una “esfera de cristal”.

En la inauguración del XI Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación (PJF) indicó que el Derecho no puede ser un “obstáculo al cambio social” pues debe servir a la gente.

“El Derecho sirve para la gente o no sirve para nada, el Derecho sirve para tener un mejor país o no sirve para nada. El Derecho sirve para tener un mundo mejor o no sirve para nada.

“En un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere nuestro país, me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos y no podemos quedarnos encerrados y me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie”, dijo.

Destacó que a pesar de las críticas, el PJF está corriendo riesgos para combatir la corrupción y el nepotismo y apostar por la paridad de género.

“Lo estamos corriendo al hacer más rígidos los requisitos para ratificar a los jueces y magistrados, y lo seguiremos haciendo porque la única forma de hacer diferencia en este mundo es correr riesgos”, agregó.

cg