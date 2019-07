“Política migratoria del país favorece a Donald Trump”: Muñoz Ledo

[email protected]

Al festejar 86 años de edad con pastel y vela, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), aseguró que la política migratoria de contención que está implementando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está sirviendo para la reelección al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esto es una cosa electoral, le están sirviendo el tipo de reelección que quiere [Donald] Trump, yo te diría otra línea, al fin que aquí yo no tengo una línea diplomática muy fuerte: yo no estoy de acuerdo en que se viole la Constitución abiertamente, el artículo 11 , y vuelva a haber acuerdos con otros países…”, dijo Muñoz Ledo.

En conferencia de prensa después de inaugurar la exposición fotográfica Porfirio Muñoz Ledo; su tiempo, su vida, su visión en el Museo Legislativo de la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo aseguró que, a pesar de que tiene coincidencia ideológica con López Obrador, él no hubiera cedido.

“Tengo y mantengo una profunda amistad, y hasta aprecio y coincidencia ideológica con mi amigo joven, Andrés Manuel López Obrador, yo le entregué en 1996, creo que fue un 2 de agosto, el partido [PRD] y luego fui su coordinador de asesores, pero como jefe de asesores. Como Jefe de Estado, que acaba de llegar y que tiene tantas presiones, va decidiendo a cuáles cede; en mi caso, no lo hubiera yo hecho, mira, nada es más delicado que la migración y tú tienes qué decidir, con inteligencia y tus gentes lo que van a hacer”, agregó.

También se quejó de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hayan dado declaraciones contrarias, pues uno dijo que se aceptó el plan migratorio que proponía el vecino país del norte y eso ya no se entiende.

“Pompeo y mi otro amigo Marcelo Ebrard declararon el mismo día dos cosas contrarias, pues ya no entendemos: uno [Pompeo] dijo que se había aceptado el plan migratorio de los Estados Unidos, que es todo: deportaciones, no paso por la frontera del norte, no paso por la frontera del sur; en México todo es un país de migración y van a seguir toda la historia y hasta la eternidad, desde el hombre de Cromañón se empezaron a desplazar por Europa y luego vinieron, ¿qué país no ha sido fruto de las migraciones?”, agregó.

Desea una presidenta. Sin decir nombres, ni tendencias políticas, dijo que en su vida política le gustaría ver que la próxima presidenta de México sea una mujer.

—¿Qué le faltaría por ver cristalizado en nuestro país?

—Yo deseo que la próxima presidenta de México sea una mujer, me parece muy importante para la igualdad, yo prefiero eso, es un deseo.

Además, se le cuestionó qué momento sería el más importante en su vida política y respondió que la ruptura que tuvieron Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y él con el PRI.

“Fue la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y la mía con el PRI, el haber ganado las elecciones, por el horrible, terrible fraude, y lo que me dijo el Presidente el día que fue electo: “Licenciado, esto es la culminación de lo que ustedes comenzaron en 88, por muchas cosas, complejo, pero sí”, dijo.

Además, reveló que antes de que llegara a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en Comunicación Social había 100 “embutes o chayotes [sobornos]” a periodistas.